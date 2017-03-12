CHP'li vekil Baykal'dan Hollanda'ya sert tepki Hazmedemiyorum

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizi deÄŸerlendirerek,"Kendimi rencide olmuÅŸ hissediyorum. Bu olay Almanya, Hollanda iÃ§in yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim iÃ§in de yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu hazmetmiyorum" dedi.

CHP Keçiören Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan NeÅŸet ErtaÅŸ Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen referanduma hayÄ±r kampanyasÄ± toplantÄ±sÄ±na CHP Antalya Milletvekili Deniz Aykal, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Adnan Keskin, Demokrat Parti yöneticileri, sendika temsilcileri ve CHP'li ilçe belediye baÅŸkanlarÄ± ile çok sayÄ±da partili katÄ±ldÄ±.Deniz Baykal, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yapÄ±lacak referandumda hayÄ±r denilmesi gerektiÄŸini kaydederek, "Bu üvey anayasasÄ±. Bütün evlatlarÄ±nÄ± bir ananÄ±n etrafÄ±nda ayrÄ±m yapmaya dönük bir anlayÄ±ÅŸÄ± yansÄ±tan yasal düzenleme. Ben buna o nedenle anayasa deÄŸil üvey anayasa diyorum" ifadelerini kullandÄ±.

'KENDÄ°MÄ°, TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°NÄ° RENCÄ°DE OLMUÅž HÄ°SSEDÄ°YORUM'

Deniz Baykal, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'daki ziyaretlerinin engellenmiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± büyük üzüntü duyduÄŸunu bildirdi. Deniz Baykal ÅŸöyle konuÅŸtu:"Ben de büyük bir acÄ± ve üzüntü yaÅŸÄ±yorum. Dün maalesef Cumhuriyet tarihimizde maruz kalmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok büyük yanlÄ±klara haksÄ±zlÄ±klara tanÄ±k olduk. Türkiye Cumhuriyetinin iki bakanÄ± birisinin uçaÄŸÄ±nÄ±n inmesine izin verilmediÄŸi için bir ülkeye giremez noktada olduÄŸu için geri çekildi. DiÄŸeri konsolosluÄŸa 30 metre kala durduruldu ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Olmaz böyle bir ÅŸey. Böyle bir olay hepinizi, hepimizi derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Ben kendimi derinden yaralanmÄ±ÅŸ hissediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin iki temsilcisinin böyle bir muameleye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olmak bunu izlemek gerçekten derinden yaraladÄ± beni. O acÄ± ve üzüntü içindeyim. Bu hiçbir ÅŸekilde kabul edilebilir bir olay deÄŸildir. Böyle bir olayÄ± Türkiye CUmhuriyeti her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hazmetmesi mümkün deÄŸildir. Bu bizim unutmayacaÄŸÄ±mÄ±z aÄŸÄ±r bir travmadÄ±r. Kendimi rencide olmuÅŸ hissediyorum. Türkiye Cumhuriyetini rencide olmuÅŸ hissediyorum. Böyle bir muameleyi Türkiye hak etmedi ama böyle bir muameleye maruz kaldÄ±. Bu olay yanlÄ±ÅŸtÄ±. Almanya, Hollanda için yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim için de yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olay Türkiye'nin hiçbir zaman tasavvur edemeyeceÄŸimiz bir muameleye maruz bÄ±rakÄ±labileceÄŸini acÄ± bir biçimde bize göstermiÅŸtir. Bunu hazmetmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bize bu muameleyi yapanlarÄ± da, Türkiye'yi buraya sürükleyenleri de kabul etmiyorum."

'YANLIÅž PUSULADA DEÄžÄ°L KAPTANDA'

Deniz Baykal, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bir mitingindeki mevcut anayasaya iliÅŸkin sözlerini anÄ±msatarak ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"SayÄ±n baÅŸbakan anayasanÄ±n ülkenin pusulasÄ±nÄ± bozduÄŸunu söylüyor. anayasanÄ±n pusulasÄ± saÄŸlam deÄŸil diyor. AnayasanÄ±n pusulasÄ± saÄŸlam. Anayasa Atatürk Cumhuriyetini ön görüyor pusula budur. YanlÄ±ÅŸ pusulada deÄŸil kaptanda. Anayasa bir medeniyet tercihidir. Bir ülkenin anayasasÄ± nasÄ±l bir medeniyet tercih ettiÄŸini ortaya koyar. Sen rotanÄ± bilemiyorsun, ondan sonra baÅŸlÄ±yor arayÄ±ÅŸlar. Anayasa mÄ± deÄŸiÅŸtirelim ne yapalÄ±m? Sorun ne istediÄŸini bilmemektir? Anayasa deÄŸiÅŸmelidir diye bir toplumsal talebi meydanda köyde, kahvede gördünüz mü?"

'BU ÜVEY ANAYASASI'

Referandumda oylanacak olan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 'üvey' anayasa olduÄŸunu savunan Baykal ÅŸöyle devam etti:"Bu üvey anayasasÄ±. Yani birilerinin ayrÄ±m yapmaya, bütün evlatlarÄ±nÄ± bir ananÄ±n etrafÄ±nda ayrÄ±m yamaya dönük bir anlayÄ±ÅŸÄ± yansÄ±tan yasal düzenleme. Ben buna o nedenle anayasa deÄŸil üvey anayasa diyorum. HazÄ±rlanan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini tartÄ±ÅŸtÄ±k mÄ±? Kim yaptÄ± o da belli deÄŸil. Ama arkasÄ±ndaki irade belli, ama yapan belli deÄŸil. Rektörlere hukuk fakültelerine bir inceleyin bir panel yapÄ±n bize denildi mi? Çözüm sürecinde halkÄ± bilgilendirmek için akil heyeti oluÅŸturuldu bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Bunda niye bilgilendirme yapÄ±lmÄ±yor. BoÅŸ kaÄŸÄ±da imza atÄ±larak hazÄ±rlanan anayasa teklifine evet mi hayÄ±r mÄ±? Bundan hayÄ±r çÄ±kar mÄ±? Sen önce imzanÄ± at biz yazarÄ±z denirse bu anayasa olur mu. Olmaz üvey anayasasÄ± olur mu?"

'BAÅžKANLIK REJÄ°MÄ° HAYSÄ°YETLÄ° BÄ°R MODEL'

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle getirilmesi istenen Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin baka hiçbir ülkede örneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak ÅŸöyle dedi:"BaÅŸkanlÄ±k rejimi haysiyetli ÅŸerefli bir model. Getirilmesi istenen bu anayasa modelini dünyada uygulamayan bir baÅŸka ülke yok. Anayasa kitabÄ±nda, siyaset dünyasÄ±nda yeri yok. Bütün ipler benim elimde olsun diyen bir anayasa. Bu bir tek adam anayasasÄ±dÄ±r. Bu Meclis anayasasÄ±, millet anayasasÄ± deÄŸil, tek adam anayasasÄ±. Kimseyi üzmek için bunu söylemiyoruz. Bakan kime baÄŸlÄ±, bakanÄ±n kÄ±blesi neresi, CumhurbaÅŸkanÄ±."