Mark Rutte TÃ¼rkiye eÄŸer Ã¶zÃ¼r bekliyorsa bunun iÃ§in uzun sÃ¼re beklemeli

Almanya'dan sonra Hollanda ile yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte bir televizyon programÄ±na katÄ±larak durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Rutte, "TÃ¼rkiye Bakan Sayan Kaya'ya yapÄ±lan muamele iÃ§in Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zÃ¼r dilenecek bir ÅŸey yapmadÄ±k. " dedi.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, bugün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda yaÅŸanan diplomasÄ± krizine iliÅŸkin açÄ±klamada bulundu. Rutte, "Hollanda hükümeti, Türkiye ile diplomatik çatÄ±ÅŸmayÄ± sürekli sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bert Koenders ve ben geçen hafta baÅŸÄ±ndan itibaren sürekli Türkiye iç siyasetini Hollanda'ya karÄ±ÅŸtÄ±rmamak için uÄŸraÅŸÄ±yoruz." dedi.Türk mevkidaÅŸÄ±nÄ± son günlerde 8 kez arayÄ±p konuÅŸtuÄŸunu kaydeden Rutte, Türkiye devletinden özür dilemenin kesinlikle söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Türkiye gururlu bir ülkeyse, Hollanda da gururlu bir ülkedir" diyen Rutte, Hollanda'ya giriÅŸi istenmeyen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n ziyaretine ve halkla buluÅŸmasÄ±na izin veremeyeceklerini belirtti. Rutte, "Terbiyeli, kültürlü ve uygar uluslarda istenilmeyen yerde durulmaz. BakanÄ±n gitmesi gerekiyordu." diye konuÅŸtu. Rutte açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde sürdürdü: "Bu vatandaÅŸlar Hollanda vatandaÅŸÄ± ve bu kiÅŸilerin Türkiye'de oy kullanma hakkÄ±nÄ±n olmasÄ± Türk devlet adamlarÄ±nÄ±n Hollanda'ya gelip referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± yapma hakkÄ±nÄ± vermez. Biz kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerimizi belirttik Türkiye devletine. ve Türkiye devleti bizim belirttiÄŸimiz kurallara uymadÄ±, uymadÄ±ÄŸÄ± için biz bu önlemleri aldÄ±k."

"ÖZÜR DÄ°LEMEK MÄ°?"

Program sunucusunun Türkiye'den özür dilenip dilenmeyeceÄŸi sorusuna Rutte, "Özür dilemek mi, sen delirdin mi?" diye cevap verdi. "Türkiye eÄŸer özür bekliyorsa bunun için uzun süre beklemeli." diyen Rutte, "Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapÄ±lan muamele için Hollanda'dan özür bekleyemez. Çünkü özür dilenecek bir ÅŸey yapmadÄ±k. Türkiye, Hollanda'dan özür dilemeli, onlar dün bizi faÅŸist ve Nazi olarak adlandÄ±rdÄ± bu affedilemez." ifadelerini kullandÄ±.