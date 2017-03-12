Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 18:03

ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya sert aÃ§Ä±klama Senin her yerin AB Ã¼yesi olsa ne yazar


CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hollanda ile dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirdi. ErdoÄŸan, "Hollanda bir AB Ã¼lkesi gibi deÄŸil, muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. " dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kocaeli toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Hollanda bu terbiyesizliÄŸin bedelini mutlaka ödeyecektir. Benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n üzerine at, it sürersen bunun hesabÄ±nÄ± vereceksin. Biz, bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Hollanda bir AB ülkesi gibi deÄŸil, muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'dan ses çÄ±kmÄ±yor çünkü bunlar birbirlerini Ä±sÄ±rmaz."

'SENÄ°N HER YERÄ°N AB ÜYESÄ° OLSA NE YAZAR'

"UluslararasÄ± hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarÄ±dÄ±r o ülkelerin. Yani ÅŸu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim topraÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. DüÅŸünebiliyor musunuz, kapÄ±yÄ± açmÄ±yorlar.Ä°çeriden konsolosu dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartmÄ±yorlar ve BakanÄ±mÄ±zÄ± oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim Hollanda. Kim bu Avrupa BirliÄŸi üyesi. Senin her yerin Avrupa BirliÄŸi üyesi olsa ne yazar Sen önce uluslararasÄ± hukuku öÄŸren. Demokrasi nedir onu öÄŸren. Yeri geldiÄŸi zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öÄŸrenin bunu.Buradan Avrupa BirliÄŸi organlarÄ±nÄ± ve demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, hukuk devletini koruma misyonuyla çalÄ±ÅŸan tüm uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±, Hollanda'ya karÅŸÄ± seslerini yükseltmeye hatta yaptÄ±rÄ±m uygulamaya davet ediyorum." dedi.

 

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