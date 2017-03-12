Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/03/2017 20:15

TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizine yÃ¶nelik Avrupa Konseyi'nden Ã¶nemli aÃ§Ä±klama


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, TÃ¼rkiye'nin Almanya ve Hollanda ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik iÃ§in yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunarak, toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya ve Hollanda'da Türk bakanlarÄ±na yönelik yapÄ±lan engelemelerin ardÄ±ndan yaÅŸanan diplomatik krizin sonrasÄ± Avrupa BirliÄŸi diyalog çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliÄŸin daha fazla tÄ±rmanmasÄ±na izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan bütün Türk vatandaÅŸlarÄ±na anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda yeterli bir ÅŸekilde bilgilenme fÄ±rsatÄ± verilmesi gerekirken, referandum kampanyasÄ± açÄ±k, kapsamlÄ± ve adil olmalÄ±." dedi.Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kampanyalar için Türk yetkililerin, yabancÄ± mevkidaÅŸlarÄ± ile yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi için olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Jagland, "Taraflar, bu etkinliklerin biçiminde yapÄ±cÄ± bir diyalog içine girme konusunda görüÅŸ birliÄŸi içinde olmalÄ±lar. AyrÄ±ca, idari hazÄ±rlÄ±klar için gerekli zamanÄ±n tanÄ±nmasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.Jagland, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerdeki toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesine uygun olarak gerçekleÅŸmesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

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MHP lideri BahÃ§eli'den Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye tutumuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Hollanda ile iliÅŸkiler askÄ±ya alÄ±nmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'de Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyene kadar diplomatik iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.


ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya sert aÃ§Ä±klama Senin her yerin AB Ã¼yesi olsa ne yazar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hollanda ile dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirdi. ErdoÄŸan, "Hollanda bir AB Ã¼lkesi gibi deÄŸil, muz cumhuriyeti gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. " dedi.


Mark Rutte TÃ¼rkiye eÄŸer Ã¶zÃ¼r bekliyorsa bunun iÃ§in uzun sÃ¼re beklemeli

Almanya'dan sonra Hollanda ile yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte bir televizyon programÄ±na katÄ±larak durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Rutte, "TÃ¼rkiye Bakan Sayan Kaya'ya yapÄ±lan muamele iÃ§in Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zÃ¼r dilenecek bir ÅŸey yapmadÄ±k. " dedi.