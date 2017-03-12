TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizine yÃ¶nelik Avrupa Konseyi'nden Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, TÃ¼rkiye'nin Almanya ve Hollanda ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlik iÃ§in yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulunarak, toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine uygun olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya ve Hollanda'da Türk bakanlarÄ±na yönelik yapÄ±lan engelemelerin ardÄ±ndan yaÅŸanan diplomatik krizin sonrasÄ± Avrupa BirliÄŸi diyalog çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bu durum demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Bu gerginliÄŸin daha fazla tÄ±rmanmasÄ±na izin veremeyiz. Yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan bütün Türk vatandaÅŸlarÄ±na anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda yeterli bir ÅŸekilde bilgilenme fÄ±rsatÄ± verilmesi gerekirken, referandum kampanyasÄ± açÄ±k, kapsamlÄ± ve adil olmalÄ±." dedi.Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kampanyalar için Türk yetkililerin, yabancÄ± mevkidaÅŸlarÄ± ile yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi için olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Jagland, "Taraflar, bu etkinliklerin biçiminde yapÄ±cÄ± bir diyalog içine girme konusunda görüÅŸ birliÄŸi içinde olmalÄ±lar. AyrÄ±ca, idari hazÄ±rlÄ±klar için gerekli zamanÄ±n tanÄ±nmasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.Jagland, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerdeki toplantÄ± ve siyasi kampanyalarÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesine uygun olarak gerçekleÅŸmesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.