MHP lideri BahÃ§eli'den Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye tutumuyla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Hollanda ile iliÅŸkiler askÄ±ya alÄ±nmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'de Hollanda'dan Ã¶zÃ¼r bekleyene kadar diplomatik iliÅŸkileri askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da hükümete Hollanda ile iliÅŸkilerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ±da bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir çaÄŸrÄ± da MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'den geldi. MHP Lideri Bahçeli Hollandayla yaÅŸananlarla ilgili olarak, "Hollanda insanlÄ±ÄŸÄ±n yüz karasÄ± bir tutum takÄ±narak hasÄ±m ülke haline gelmiÅŸtir. Diplomatik iliÅŸkilerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± gerekir" dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli Hollanda ile yaÅŸananlarla ilgili olarak yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n insanlÄ±k deÄŸerlerinin çiÄŸnendiÄŸi, temel hak ve özgürlüklerin örselendiÄŸi, hukuk ve diplomatik teamüllerin öÄŸütüldüÄŸü karanlÄ±k bir sürece hapsolduÄŸunu belirten Bahçeli;" Almanya'nÄ±n hemen ardÄ±ndan, Hollanda'nÄ±n içine sürüklendiÄŸi kördüÄŸüm her açÄ±dan vahim, her bakÄ±mdan kahredici bir vandallÄ±ktÄ±r. Dün, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± SayÄ±n Fatma Betül Sayan Kaya'ya Hollanda'da reva görülen kaba, korkunç ve son derece aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k muameleler asla kabul edilemeyecek bir ilkellik ve izansÄ±zlÄ±ktÄ±r.

"DÄ°PLOMATÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER ACÄ°LEN ASKIYA ALINMALI"

Åžu anda Hollanda'yla diplomatik iliÅŸkilerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, diÄŸer yaptÄ±rÄ±m ve tedbirlerin sÄ±rasÄ±yla hayata geçirilmesinin acil bir ihtiyaç olduÄŸunu kaydeden Bahçeli;"Ta ki, Hollanda Türkiye'den ve Türk milletinden resmi özür dileyene kadar bu kararlÄ±lÄ±k sürdürülmelidir.SÄ±k sÄ±k bahsedilen, ama bize göre sözde kalan Avrupa deÄŸerlerini, kökten çürüten Hollanda'nÄ±n bayaÄŸÄ± ve maksatlÄ± Türkiye husumeti unutulmayacak, unutturulmayacaktÄ±r. Bu ülkede yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ± da 15 Mart'ta saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±n bedelini sandÄ±kta, demokratik adap ve yollarla mutlaka ödetecektir.Milliyetçi Hareket Partisi Hollanda'yÄ± lanetlemektedir. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya, terör örgütlerine, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalÄ±ÅŸan bütün çürümüÅŸ odaklara dersini verecek, sandÄ±kta evet diyecektir" dedi.