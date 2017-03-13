Bakan Canikli'den Avrupa'ya hasta adam benzetmesi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, son gÃ¼nlerde Ã¶zellikle Almanya ve Hollanda ile yaÅŸanan gerilimlere iliÅŸkin tepkisini dile getirdi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, bir otelde partinin kuruluÅŸundan itibaren Trabzon'da görev alan yöneticilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminin çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸuna deÄŸinen Canikli, bu sistemin kavgayÄ±, çatÄ±ÅŸmayÄ± körüklediÄŸini ve dünyanÄ±n hiçbir bölgesinde uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Canikli, sistemin, ülke siyasetinde geçmiÅŸ yÄ±llardan itibaren ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± dile getirdi.

Kamuoyuna 16 Nisan'da birçok yönüyle önemi olan öneri sunacaklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Canikli, bunun Türk siyasi tarihinin önemli dönemeç noktalarÄ±ndan biri olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi saçma sapan, dengesiz bir hükümet sistemi yok." ifadesini kullanan Canikli, "Ä°stihbari bilgiler geliyor bize, DEAÅž bile 'hayÄ±r' kampanyasÄ± yürütüyor. FETÖ bir taraftan, Hollanda, Almanya, hepsi beraber dizilmiÅŸler o kampanyayÄ± yürütüyorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Can havliyle uÄŸraÅŸÄ±yorlar"

Türkiye'nin parlamenter sisteme geçemeyeceÄŸini belirten ve bunun gerekçelerini sÄ±ralayan Canikli, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve ona benzer, milletin deÄŸerleriyle alay eden, onlara önem vermeyen hiçbir siyasi partinin, hiçbir mensubu kesinlikle CumhurbaÅŸkanÄ± olamaz. Çünkü milletin çoÄŸunluÄŸunun desteÄŸini almak gerekiyor. O sistemde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu gibiler, HDP'nin genel baÅŸkanlarÄ± gibi kiÅŸiler hiçbir zaman cumhurbaÅŸkanÄ± olamaz ama mesela MHP Genel BaÅŸkanÄ± bu sistemde CumhurbaÅŸkanÄ± olabilir. Neden? Çünkü düÅŸünceleri, yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, tezleri itibariyle en azÄ±ndan ÅŸu andaki MHP ve onun genel baÅŸkanÄ± için bu deÄŸerlendirmeyi yapmak mümkün. Çünkü milliyetçi muhafazakar bir taban üzerine kurulu bir siyasi söylemi ve uygulamasÄ± var yani, bu milletin çoÄŸunluÄŸuna hitap edebilir. Eksik noktalar da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda olabilir ama hiçbir zaman CHP, HDP gibi siyasi partiler ve onlarÄ±n temsilcileri, onlarÄ±n destekledikleri hiçbir kimse cumhurbaÅŸkanÄ± olamaz, bu millet onlarÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± yapmaz. O nedenle zaten can havliyle uÄŸraÅŸÄ±yorlar."

"Belki de onlara verilen görev o, bilemiyoruz"

Milletle gurur duyduklarÄ±nÄ±, Türkiye'nin aynÄ± zamanda mazlum milletlerin de sesi olduÄŸunu dile getiren Canikli, "Niye fitne çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsun SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve diÄŸer avanesi? Belki de onlara verilen görev o, bilemiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Tarihin özeti, Avrupa'nÄ±n, batÄ±nÄ±n dünyayÄ± sömürüsü"

"FETÖ son silahlarÄ±ydÄ±" ifadesini kullanan Canikli, "Ondan daha güçlü silah çÄ±karamÄ±yorlar. Ondan büyük sonuç bekliyorlardÄ± çünkü 40 yÄ±ldan beri yetiÅŸtirmiÅŸler, bugünler için dizayn etmiÅŸler. En son onu piyasaya sürdüler, darmadaÄŸÄ±n etti millet Allah'Ä±n izniyle CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde. Ondan sonra zaten dengeleri bozuldu. Ondan sonraki saldÄ±rÄ±larÄ± plansÄ±z." dedi.

Canikli, MÄ±sÄ±r'da yaÅŸananlarÄ± da anÄ±msatarak, "Ne insan hakkÄ±, ne demokrasi, ne hukukun üstünlüÄŸü. OnlarÄ±n zamanÄ± gelince sadece kullandÄ±ÄŸÄ±, içi boÅŸ, hiçbir zaman da uygulamadÄ±klarÄ±, sadece milleti kandÄ±rmak için kullandÄ±klarÄ± kelimeler, deÄŸerler. Biz bunlarÄ± tarihimizden biliyoruz. Tarihin özeti, Avrupa'nÄ±n, batÄ±nÄ±n dünyayÄ± sömürüsü. Hangi tarihi okursanÄ±z okuyun, hepsinin ortak noktasÄ± sömürünün, zulmün özetidir." diye konuÅŸtu.

"Bundan sonra biz Avrupa'nÄ±n çöküÅŸünü izleyeceÄŸiz"

Canikli, Avrupa'nÄ±n son tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla kendi ipini çektiÄŸi ve böylece çöküÅŸün baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, ÅŸöyle devam etti:

"Bundan sonra biz Avrupa'nÄ±n çöküÅŸünü izleyeceÄŸiz. Avrupa aÄŸÄ±r hasta bir adamdÄ±r. Türkiye deÄŸil, Türkiye daha yeni ayaÄŸa kalktÄ±, kafasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±, bütün haÅŸmetiyle etrafÄ±na bakÄ±yor, tÄ±pkÄ± devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mirasÄ±n sahipleri gibi. Daha da güçlenerek inÅŸallah çÄ±kacak."

"Türkiye olmadan dünyaya adalet gelmez." ifadesini kullanan Canikli, "Türkiye sadece bir ülke olarak deÄŸil, kader birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bütün devletlerle ülkelerle milletlerle devreye girmeden, aktif olarak dünyanÄ±n yönetiminde rol almadan, söz sahibi olmadan dünyaya adalet gelmez. O doÄŸrultuda hÄ±zla gidiyoruz." diye konuÅŸtu.