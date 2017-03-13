Hollanda TÃ¼rkiye diplomatik krizinin altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Almanya'dan sonra Hollanda ile baÅŸlayan diplomatik krizin ardÄ±ndan Ã¼lkede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yÃ¼kseliÅŸi nedeniyle BaÅŸbakan Mark Rutte'Ä±n oy kaybetmemek iÃ§in bu yolu izlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hollanda ile cumartesi günü baÅŸlayan gerginlik sonrasÄ± The Times gazetesi önemli bir iddiayÄ± yazdÄ±. Muhafazakar Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'nin amacÄ±nÄ±n baÅŸka olduÄŸu söylendi.Bruno Waterfield ve Adam Sage imzalÄ± makalede "Hollanda'daki genel seçimde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yükseliÅŸi ana akÄ±m partilerin manevralarÄ±yla engellenemez" ifadeleri yer aldÄ±:"Muhafazakar Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, seçime birkaç gün kala aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders'e olan desteÄŸi daÄŸÄ±tmayÄ± hedefliyordu. Ä°ki siyasetçinin partileri baÅŸa baÅŸ bir yarÄ±ÅŸ içinde. Üzücü bir ÅŸekilde, Türklere sert davranabileceÄŸini göstermek isteyen Rutte, dikkatsizce hamlesi nedeniyle Wilders'in kampanyalarÄ±na itibar saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu."