Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 10:33

Hollanda TÃ¼rkiye diplomatik krizinin altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±


Almanya'dan sonra Hollanda ile baÅŸlayan diplomatik krizin ardÄ±ndan Ã¼lkede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yÃ¼kseliÅŸi nedeniyle BaÅŸbakan Mark Rutte'Ä±n oy kaybetmemek iÃ§in bu yolu izlediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hollanda ile cumartesi günü baÅŸlayan gerginlik sonrasÄ± The Times gazetesi önemli bir iddiayÄ± yazdÄ±. Muhafazakar Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'nin amacÄ±nÄ±n baÅŸka olduÄŸu söylendi.Bruno Waterfield ve Adam Sage imzalÄ± makalede "Hollanda'daki genel seçimde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yükseliÅŸi ana akÄ±m partilerin manevralarÄ±yla engellenemez" ifadeleri yer aldÄ±:"Muhafazakar Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, seçime birkaç gün kala aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders'e olan desteÄŸi daÄŸÄ±tmayÄ± hedefliyordu. Ä°ki siyasetçinin partileri baÅŸa baÅŸ bir yarÄ±ÅŸ içinde. Üzücü bir ÅŸekilde, Türklere sert davranabileceÄŸini göstermek isteyen Rutte, dikkatsizce hamlesi nedeniyle Wilders'in kampanyalarÄ±na itibar saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu."

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Ä°hraÃ§ edilen eski vekil HalaÃ§oÄŸlu'nun istifa etmek isteyince MHP lideri bakÄ±n ne demiÅŸ

MHP'den ihraÃ§ edilen Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. HalaÃ§oÄŸlu'nun referandumdaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 'hayÄ±r' olmasÄ± nedeniyle istifa etmek istediÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine BahÃ§eli'nin "Neden istifa edeceksin, kararÄ±na saygÄ± duyuyorum" dediÄŸini ifade etti.


Hollanda'nÄ±n engellemelerine karÅŸÄ±n TÃ¼rkiye'den yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan Ankara, Hollanda iÃ§in siyasi yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alacak.


Bakan BozdaÄŸ Hollanda iÃ§in uluslararasÄ± dÃ¼zeyde adÄ±m atacaÄŸÄ±z dedi

Almanya'dan sonra Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik krize iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Bakan BozdaÄŸ, "Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± demokrasiyi ayaklar altÄ±na almaktÄ±r. UluslararasÄ± dÃ¼zeyde adÄ±m atacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.