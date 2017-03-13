Bakan BozdaÄŸ Hollanda iÃ§in uluslararasÄ± dÃ¼zeyde adÄ±m atacaÄŸÄ±z dedi

Almanya'dan sonra Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik krize iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Bakan BozdaÄŸ, "Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± demokrasiyi ayaklar altÄ±na almaktÄ±r. UluslararasÄ± dÃ¼zeyde adÄ±m atacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

24 Ankara Temsilcisi Melik YiÄŸitel'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "Türkiye mütekabiliyet çerçevesinde uluslararasÄ± düzeyde tüm adÄ±mlarÄ± atacaktÄ±r" diye konuÅŸtu. BozdaÄŸ,"EÄŸer Türkiye'nin bakanlarÄ±nÄ± konuÅŸturmamak için elinden geleni yapmÄ±ÅŸsa bu yükselen dalganÄ±n etkisi var. Bu dalgaya karÅŸÄ± demokrasi ve insan haklarÄ± mücadelesini vermesi gerekir. Almanya'daki toplantÄ± için gerekli izinler verilmiÅŸti. Hatta bakanÄ±n hangi kapÄ±dan gireceÄŸi bile tespit edilmiÅŸ. Ä°lanlar var, herÅŸey var. Son anda vazgeçiliyor. Bu ne demektir, yukarÄ±dan bir talimat geliyor. Almanya'daki belediyeler birliÄŸi adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada "Kimse bu iÅŸin sorumluluÄŸunu belediyelere yüklemesin" deniyor. Bunun belediyeyi aÅŸan bir karar olduÄŸu net bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kÄ±yor. Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler Türkiye'de sistemin deÄŸiÅŸmesini istemiyor. Sanki Almanya'nÄ±n, Avusturya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n hükümet sistemini deÄŸiÅŸtirecekmiÅŸ gibi telaÅŸtalar. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sandÄ±ÄŸa gitmemesi için üzerinde bir baskÄ± kurmak istiyorlar. Böylece Türkiye'de deÄŸiÅŸimin olmasÄ±nÄ± engellemek istiyorlar. HayÄ±r cephesinde taraflar.

TÜRKÄ°YE'DE Ä°STÄ°KRARSIZLIK OLSUN EKONOMÄ° ÇÖKSÜN Ä°STENÄ°YOR

Türkiye'ye siyasi istikrar getirecek sistemi istiyorlar. Güçlü iktidarlar yerine zayÄ±f iktidarlar olsun, ekonomisi çöksün her zaman bizim yardÄ±mÄ±mÄ±za muhtaç olsunlar. Abi konumundan vazgeçmek istemiyorlar. Hollanda demokrasiyi katletmiÅŸtir, serbest dolaÅŸÄ±m hakkÄ±nÄ±, toplantÄ± hakkÄ±nÄ±, ifade hürriyetini engellemiÅŸtir. IrkçÄ±lÄ±k, Ä°slamafobi gibi akÄ±mlara destek vermiÅŸtir. FaÅŸizmi ve Nazizmi hortlatmak ona can suyu vermektedirler. Evrensel hukuka iliÅŸkin ne kadar temel deÄŸer varsa hepsinin ayaklar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. UluslararasÄ± sözleÅŸmeleri de bu anlamda ayaklar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Mesela Viyana SözleÅŸmesi var. Bu sözleÅŸmede devleti temsil edenlerin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ± garanti altÄ±na alÄ±r. Misyon binalarÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r. Misyon binalarÄ±nÄ± her türlü tecavüz ve zarara karÅŸÄ± korumak üzere her türlü tedbiri almak özel görevi ile yükümlüdür. Hollanda bu sözleÅŸmeyi ayaklar altÄ±na alÄ±p, çiÄŸnedi.

BUNLAR HOLLANDA'NIN ÅžEREFÄ°NÄ° AYAKLAR ALTINA ALMIÅžTIR!

Devlet ülkesindeki bütün üyelerin seyahat serbestini saÄŸlayacaktÄ±r. Bizim BakanÄ±mÄ±zÄ±n misyona giriÅŸine izin verilmiyor. Diplamatlar hiçbir ÅŸekilde tutuklanamaz, gözaltÄ±na alÄ±namaz. Bu sözleÅŸmeye uymak Hollanda'nÄ±n ÅŸerefi mi? Åžerefi. Bunlar Hollanda'nÄ±n ÅŸerefini de ayaklar altÄ±na aldÄ±lar. Diplomatik ajana gereken saygÄ± gösterilecektir. Åžu anda saldÄ±rÄ±yÄ± kendi yaptÄ±. Hükümetin talimatÄ±yla bu saldÄ±rÄ± aldÄ±. Polis nerede görülmüÅŸ, hükümetten talimat almadan bir konsolosun etrafÄ±nÄ± sarÄ±p, konsolosu gözaltÄ±na alacak? Var mÄ± böyle bir ÅŸey? Köpeklerle vatandaÅŸa saldÄ±rÄ±yorsunuz. Konsolosu gözaltÄ±na alÄ±yorsunuz, Bakan geliyor, onu ülkeye sokmuyorsunuz ve polis eÅŸliÄŸinde ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±yorsunuz? Ä°nsan haklarÄ±, demokrasi diye Türkiye'ye her gün ayar vermeye kalkan Avrupa'ya, sivil toplum örgütlerine, AB'ye ve temsilcilerine soruyorum; kaç gündür Hollanda, Avusturya, Almanya'da yaÅŸanan hak ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda niye susuyorsunuz?

TÜRKÄ°YE Ä°LE BOY ÖLÇÜÅžENLER KENDÄ° BOYUNUN UZUNLUÄžUNA BAKSIN

Türkiye devleti ve milleti büyüktür. Devletimizin ve milletimizin onurunu canÄ±mÄ±zdan aziz bildik. 15 Temmuz bunun en son göstergelerinden birisi. Ä°tlerle, atlarla Türk halkÄ±nÄ± sindirebileceÄŸini düÅŸünenler aldanÄ±yorlar. Bu milleti toplar, tanklar sindiremedi. Biz duruÅŸumuzu muhafaza ediyoruz. HollandalÄ± büyükelçinin Türkiye'ye gelmemesini söyledik. Bugün Bakanlar Kurulu var. Bu konularda Türkiye uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde neler yapabilir, uluslararasÄ± hukukun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklarÄ± sonuna kadar kullanacaÄŸÄ±z. Türkiye'nin onuruyla oynanmasÄ±na izin vermeyiz. Türkiye'ye boy ölçüÅŸmeye kalkanlar kendi boylarÄ±nÄ±n uzunluÄŸuna iyi bakmalarÄ± lazÄ±m. SayÄ±n BakanÄ±n dolaÅŸÄ±m dolaÅŸÄ±m hakkÄ±, seyahat hakkÄ± engellendi. MeÅŸru bir hükümetin bakanÄ± olmasÄ± hasebiyle diplomatik haklarÄ±, ifade hürriyeti engellendi. Bu ihlallerin ana nedenleri Türkiye'de yaÅŸanan referandum ve o ülkede yaÅŸanan seçimler. IrkçÄ±, ayrÄ±mcÄ±, faÅŸist, Nazistlerin rÄ±zasÄ±nÄ± almak için yapÄ±lan iÅŸler.

AVRUPA KENDÄ°NÄ° ABÄ° TÜRKÄ°YE'YÄ° MUHTAÇ BÄ°R ÜLKE GÖRMEK Ä°STÄ°YOR

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z devletimizin ve milletimizin onurunu koruyan bir duruÅŸu ortaya koydular. Bundan sonraki süreçte Türk Milletinin menfaati neyi gerekiyorsa elbette adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. Mütekabiliyet çerçevesinde kim bize nasÄ±l davranÄ±yorsa elbette aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verilecektir. Elbette onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi insan haklarÄ±nÄ± ayaklar altÄ±na alarak deÄŸil, uluslararasÄ± hukuk çerçevesinde yapacaÄŸÄ±z. Avusturya, Hollanda ve Almanya iç politikada enerjisini tüketen bir Türkiye istiyorlar. Ve diyorlar ki, Tayyip ErdoÄŸan dönemi bir yol kazasÄ±dÄ±r. Tayyip Bey gittikten sonra Türkiye'deki mevcut istikrar ortadan kalkacak ve yeniden istikrarsÄ±zlÄ±k gelecek, biz daha güçlü Türkiye daha zayÄ±f bir noktada kalacak. Biz abi konumunda kalacaÄŸÄ±z onlar bizden yardÄ±m dilenen bir ülke haline dönecek." dedi.