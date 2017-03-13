Hollanda'nÄ±n engellemelerine karÅŸÄ±n TÃ¼rkiye'den yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan Ankara, Hollanda iÃ§in siyasi yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alacak.

Türkiye, Hollanda'nÄ±n iki bakana yönelik uyguladÄ±ÄŸÄ± engellemelerin ardÄ±ndan diplomatik ve siyasi yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor.Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesi ve ardÄ±ndan da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu'na sokulmayarak sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etmesi, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± gündeme getirdi. Türkiye diplomatik adÄ±mlarÄ±n ilkini de dün gece attÄ±. Hollanda'nÄ±n Ankara Büyükelçisi'ne, "Bir süre Türkiye'ye gelmemesi" çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±rken elçilik ve baÅŸkonsolosluk giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± da tamamen kapatÄ±ldÄ±. Diplomatik olarak verilen bu tepkinin süreceÄŸi öÄŸrenildi. Türkiye'nin Hollanda'daki seçimlerin ardÄ±ndan normalleÅŸmenin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± beklediÄŸi ifade edildi.

Ä°STÄ°HBARAT KISITLAMASINA GÄ°DÄ°LEBÄ°LÄ°R

Türkiye'nin özellikle Hollanda ile ciddi bir istihbarat iÅŸbirliÄŸi olduÄŸu belirtildi. Ä°stihbarat alanÄ±nda Türkiye tarafÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlamaya gidebileceÄŸine dikkat çekildi. Kaynaklar, Hollanda'nÄ±n Adana'da Patriot BataryasÄ± bulunduÄŸuna dikkat çekerken 2013 yÄ±lÄ± ekim ayÄ±nda BaÅŸbakan Mark Rutte'nin de buraya bir ziyaret gerçekleÅŸtirdiÄŸini, askeri ziyaretlerin de sürdüÄŸüne dikkat çekti. Bu ziyaretlerin bir süre askÄ±ya alÄ±nmasÄ± bekleniyor.AyrÄ±ca tüm askeri ve VÄ°P uçaklara Türk hava sahasÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n da uygulanabileceÄŸi kaynaklar tarafÄ±ndan ifade edildi. Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda sÄ±kÄ± bir ticari iÅŸbirliÄŸi de bulunuyor. Türkiye'de faaliyet halinde olan 2 bin 564 adet HollandalÄ± firma bulunuyor.

"EKONOMÄ°K YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEÄžÄ°L"

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Denizli'deki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Zeybekci, gazetecilerin, "yaÅŸanan diplomatik skandalÄ±n ardÄ±ndan bu ülkeye ekonomik yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ±n söz konusu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na" dair soru üzerine, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Åžu anda o noktada deÄŸiliz, öyle bir ÅŸey söz konusu deÄŸil" dedi.