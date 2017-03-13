Ä°hraÃ§ edilen eski vekil HalaÃ§oÄŸlu'nun istifa etmek isteyince MHP lideri bakÄ±n ne demiÅŸ

MHP'den ihraÃ§ edilen Kayseri Milletvekili Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. HalaÃ§oÄŸlu'nun referandumdaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 'hayÄ±r' olmasÄ± nedeniyle istifa etmek istediÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine BahÃ§eli'nin "Neden istifa edeceksin, kararÄ±na saygÄ± duyuyorum" dediÄŸini ifade etti.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'a konuÅŸan HalaçoÄŸlu, Genel Kurul ve kuliste iki saati aÅŸkÄ±n sohbet ettiÄŸi Bahçeli'yle iki gün sonra odasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa görüÅŸmede istifa konusunun gündeme geldiÄŸini belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Randevu istedim. 12 Ocak PerÅŸembe günü saat 19.00'da beni odasÄ±na davet etti. 45 dakikalÄ±k görüÅŸmede 'Siz evet, ben hayÄ±r diyorum. Bunu etik bulmuyorum, o nedenle istifa etmeyi düÅŸünüyorum' dedim. 'Neden istifa edeceksin? Bu kararÄ±na saygÄ± duyuyorum' dedi.

"ASIL O ZAMAN DARBE OLUR"

GörüÅŸmede 'Genel BaÅŸkanÄ±m bu pakete neden evet dediÄŸinizin gerekçelerini söyleyin ben de evet diyeyim. 14 yÄ±ldÄ±r beka sorunu varsa 2.5 yÄ±l sonra anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi neden tekrar uygulamaya sokuluyor' dedi.SayÄ±n Bahçeli, 'Hocam beka sorununu ve ülkenin içinde bulunduÄŸu durumu biliyorsun. Türkiye ve millet için evet diyoruz' deyince bunlarÄ±n bahane olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim. 'Tek kiÅŸiye böyle bir yetki verirsek bunlar yarÄ±n seçime gider. Kontrolsüzlük ve denetimsizlik yaÅŸanÄ±rsa asÄ±l o zaman darbe olur' uyarÄ±sÄ±nda bulundum.GörüÅŸmede Ä°stanbul Milletvekili Arzu Erdem'in oylarÄ±nÄ± kullanan milletvekillerinden pullarÄ± toplamasÄ±nÄ± etik bulmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtip, bunu çok aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bulduÄŸumu söyledim. Erdem'i pullarÄ± toplarken kameraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlattÄ±m. Bahçeli bu sözlerime hiç tepki vermedi.

"HAYIR OYLARI YÜZDE 60'IN ÜZERÄ°NDE"

Bu görüÅŸme sonrasÄ± Ümit ÖzdaÄŸ'Ä±n, "Hocam tüm gayretlerine raÄŸmen kendini partiden attÄ±ramadÄ±n" diye espri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan HalaçoÄŸlu, "HayÄ±r" dedikleri için Ä°smail Ok ve Nuri Okutan'la birlikte ihraç edildiklerini öne sürdü. ÖzdaÄŸ'la birlikte Adana ve Mersin'de düzenledikleri toplantÄ±lara deÄŸinen HalaçoÄŸlu, "Sahada AKP ve MHP seçmeninin bilinçlendiÄŸine ÅŸahit oldum. Åžu an 'HayÄ±r' oylarÄ± yüzde 60 seviyesinde… VatandaÅŸ her ÅŸeyin farkÄ±nda bu oran yüzde 65'leri bulabilir" diye konuÅŸtu.