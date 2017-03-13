AB BakanÄ± Ã–mer Ã‡elik'ten Hollanda'ya sert tepki

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± Ã–mer Ã‡elik, Hollanda ile yaÅŸanan son olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Çelik, "Holanda'da seçim çerçevesinde Wilders'in oy almasÄ±nÄ± engellemek üzere yapÄ±lan bu uygulamalar onun iÅŸine yarÄ±yor. IrkçÄ± lider Wilders sayÄ±sal olarak iktidara gelmese de siyasal olarak gelmiÅŸtir." diye konuÅŸtu ve "BaÅŸbakan ülkesini aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa teslim ediyor" ifadesini de kullandÄ±.

'Bu bir suçtur'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±na iniÅŸ izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan'Ä±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda Çelik, "BakanÄ±mÄ±za uçuÅŸ izni verilmemesi, BakanÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve maslahatgüzarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ± açÄ±k bir ÅŸekilde suçtur" dedi.

Avrupa çapÄ±nda bu tavrÄ±n yayÄ±lmakta olduÄŸunu söyleyen Bakan Çelik, AB liderlerine de çaÄŸrÄ± yaptÄ±:

"Burada bütün Avrupa'nÄ±n demokratlarÄ±na, Avrupa'nÄ±n ilericilerine ve özgürlükçülerine büyük görev düÅŸüyor. Özellikle Hollanda'daki bu neofaÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda seslerini yükseltmeliler, bunu kÄ±namalÄ±lar ve buna karÅŸÄ± ortak bir mücadele oluÅŸturmalÄ±dÄ±rlar."

'Taraflara itidal çaÄŸrÄ±sÄ± yapmakla yetinilemez'

Bakan Çelik, taraflara itidal çaÄŸrÄ±sÄ± yapan ülkelere de yüklendi.

Çelik "Avrupa BirliÄŸine ve Avrupa Konseyi'ne büyük iÅŸ düÅŸmektedir. Böyle bir konuda tarafsÄ±z kalÄ±namaz. Böyle bir konuda 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' gibisinden bir yaklaÅŸÄ±ma yetinilemez" dedi.

En son Rusya, Türk ve HollandalÄ± yetkililere itidal çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya'nÄ±n Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov "Åžüphesiz hem Hollanda hem de Türkiye'ye iki ülke arasÄ±nda oluÅŸan tansiyonu düÅŸürme noktasÄ±nda sakin olmalarÄ± ve yapÄ±cÄ± davranmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" dedi.

Bakan Çelik Hollanda'ya yaptÄ±rÄ±mlar olacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi, ancak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n detaylarÄ± hakkÄ±nda bilgi vermedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ ise, Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin (ASKON) toplantÄ±sÄ±nda "Sonunda göreceksiniz, Hollanda özür dileme noktasÄ±na getirilecektir" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe