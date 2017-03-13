Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman Hollanda'ya karÅŸÄ± sessizliÄŸini bozdu

Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Hollanda'nÄ±n, Türk bakanlara yönelik engelleme tavrÄ±na iliÅŸkin, "Silinemez bir lekedir. Çok yanlÄ±ÅŸ bir harekettir. ÇarÅŸamba seçimi var diye kalkÄ±p istifade edecek, yazÄ±k. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz siz? GeliÅŸmemizi önleyemeyeceksiniz." dedi.

Kahraman, TBMM'de düzenlenen, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'Ä±n "Gazi Meclis'te O Gece" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m töreninde, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik engelleme tavrÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"GeliÅŸmemizi önleyemeyeceksiniz?"

"Hollanda... Bir baÅŸbakanlarÄ± var, Rutte mi yoksa Hitler mi? Yoksa Benito mu, Benito Mussolini... Yoksa Franco Rutte mi?" diye soran Kahraman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Büyük ayÄ±p. Silinemez bir lekedir. Çok yanlÄ±ÅŸ bir harekettir. ÇarÅŸamba seçimi var diye kalkÄ±p istifade edecek, yazÄ±k. Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 bin kilometrekare hatta biraz daha az, yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz siz? GeliÅŸmemizi önleyemeyeceksiniz? Åžimdiye kadar niye engel koymuyordunuz, ÅŸimdi niye koyuyorsunuz? Zannediyorum, Avrupa'da yaÅŸayan iÅŸçilerimiz milli ÅŸuur ve ruh içerisinde büyük bir iÅŸtirak ortaya koyacaklardÄ±r. Reyleri ister öyle ister böyle ama iÅŸtirakleri çok güçlü olmalÄ± ve olacak. Ve biz milli ruhumuzu beraberliÄŸimizi 15 Temmuz'daki, 7 AÄŸustos'taki gibi hep yaÅŸayacaÄŸÄ±z."