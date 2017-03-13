MHP lideri Devlet BahÃ§eli Hollanda'ya sert Ã§Ä±ktÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollandaâ€™yla yaÅŸanan diplomatik kriz ile ilgili sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter Ã¼zerinden aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ülke ve dünya gündeminin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne kilitlendiÄŸini ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n keskinleÅŸtiÄŸini belirten Bahçeli, "On sekiz maddeden oluÅŸan Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin TBMM’de kabulü 21 Ocak 2017’dir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin omurgasÄ±nÄ± teÅŸkil eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin oylanacaÄŸÄ± referandum tarihi de 16 Nisan 2017’dir. DeÄŸiÅŸen, deÄŸiÅŸecek olan rejim olmayÄ±p hükümet sistemidir. Yeni sistem inÅŸasÄ±nÄ±n demokratik yollarla saÄŸlanacak olmasÄ± da büyük kazançtÄ±r. Ülke ve dünya gündemi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne kilitlenmiÅŸ, tartÄ±ÅŸmalar keskinleÅŸmiÅŸ, tahrik ve tahripkar bakÄ±ÅŸlar kamçÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°bn-i Sina boÅŸuna söylememiÅŸ; hiç kimse görmek istemeyen kadar kör deÄŸildir. Åžu sÄ±ralar bakan ama görmeyenlerin sayÄ±sÄ± ne çoktur" dedi.

"ATINI NALLAYIP Ä°TÄ°NÄ° YALLAYARAK..."

Hollanda’ya Türk vatandaÅŸlarÄ± ile bakanlara yönelik uygulamalarÄ±ndan dolayÄ± tepki gösteren Bahçeli, "Türk milleti meÅŸru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini deÄŸiÅŸtirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayÄ±ÅŸ atmaktadÄ±r? Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlÄ± aydÄ±nlÄ±kçÄ±lar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? Ä°nanÄ±yorum ki, Türkiye’de yapÄ±lacak sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi Avrupa’nÄ±n demokratikleÅŸmesinde teÅŸvik edici rol oynayacak, ilham verecektir. Anayasal monarÅŸiyle yönetilen ülkelerin gerçek demokrasiyle buluÅŸup prangalarÄ±ndan kurtulmasÄ±na 16 Nisan Referandumu öncü olacaktÄ±r. AtÄ±nÄ± nallayÄ±p itini yallayarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerine salan ve saldÄ±ran Hollanda niye rahatsÄ±zdÄ±r? Bu vahÅŸilik, bu vandallÄ±k niyedir?" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"SANDIKTA UNUTMAYIN"

Hollanda’da yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunan MHP lideri Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "16 Nisan’dan sadece Hollanda mÄ± çekinmektedir? Elbette hayÄ±r. Kral ve kraliçelerin elinde bulunan Avrupa ülkelerini korku sarmÄ±ÅŸtÄ±r. Belçika, Danimarka, Ä°spanya, Norveç, Ä°sveç ve de içten içe BirleÅŸik KrallÄ±k Türkiye’nin kendi iradesiyle sistem deÄŸiÅŸtirmesinden ürkmüÅŸtür. Hollanda’da 15 Mart’ta yapÄ±lacak seçimler demokratikleÅŸme için milat, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± çakmasÄ± açÄ±sÄ±ndan da tarihi fÄ±rsattÄ±r. Bu vesileyle Hollanda’da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum: Türkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n. Türk milletine hakaret eden, kötü söz sarfeden, barbarlÄ±k ve kaba güçle insanÄ±mÄ±za, deÄŸerlerimize saldÄ±ran partilere taviz ve onay vermeyin. Åžayet Türk ve Türkiye düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meslek edinmiÅŸ partilerde Türk soylu aday varsa çekilmesi, demokratik tepkisini göstermesi temennimdir"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "Avrupa kendine bakmalÄ±, asÄ±rlÄ±k monarÅŸik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayÄ± denemeli, bunu da baÅŸarabilmelidir. Hasta olanÄ±n ÅŸifa daÄŸÄ±tmasÄ±, reçete yazmasÄ± akÄ±l ve mantÄ±k dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Avrupa aÄŸÄ±r hastadÄ±r, Hollanda komadadÄ±r ve kriz üstüne kriz geçirmektedir. Türk milleti 16 Nisan’da sandÄ±ÄŸa gidecektir. Hiç kimse, hiçbir sözde demokrasi ve özgürlük ÅŸampiyonu gocunmasÄ±n, gücenmesin, iÅŸine baksÄ±n. Son yurdumuzdan yayÄ±lacak milli irade ve demokrasi depremi yaÅŸlÄ± kÄ±tayÄ± çatÄ±r çatÄ±r sallayacak, sonunda acÄ± gerçekleriyle yüzleÅŸtirecektir. Son tahlilde, Avrupa’nÄ±n demokratikleÅŸmeye ihtiyacÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz ve ertelenemez boyuttadÄ±r. 16 Nisan bu nedenle küresel de önemdedir. Diyorum ki, bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Devlet için evet, millet için evet, Cumhuriyet için evet, TürklüÄŸün bekasÄ± için evet. Türk milleti evet dedikçe, Avrupa ülkeleri titreyip tökezliyor. Tahtlar sallanÄ±yor, taç giyenlerin yüzleri sararÄ±p yüreklerine korku düÅŸüyor. Ä°nanarak söylüyorum, Dünya ve Avrupa’ya bir evet yetecek, Türkiye evetle yenilmezliÄŸe yükselecektir. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet; 16 Nisan’da evet. 16 Nisan’da Türkiye’de hükümet sistemi deÄŸiÅŸecek, Avrupa’da ise rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ilk adÄ±mÄ± atÄ±lacaktÄ±r. Evet, meselenin özü budur."