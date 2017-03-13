Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 18:43

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hollanda'yÄ± savundu TÃ¼rkiye'nin o sÃ¶ylemlerine sert Ã§Ä±ktÄ±


Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Hollanda-TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krizde ErdoÄŸan'Ä±n "Nazi" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kabul edilemez bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda süren krizle ilgili taraflarÄ± saÄŸduyuya davet eden Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, bu kez Ä°sveç'ten "saÄŸduyu" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ancak Ayrault, Hollanda'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± antidemokratik uygulamasÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± görmezden gelerek Ankara'nÄ±n kendini savunmasÄ±na takÄ±ldÄ±. Ayrault, Ä°sveç'te, mevkidaÅŸÄ± Margot Wallström ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Hollanda bu faÅŸist ve Nazist tavrÄ±nÄ±n bedelini aÄŸÄ±r ödeyecek" sözleri hakkÄ±nda, "Nazi ya da faÅŸizm kelimelerinin kullanÄ±lmasÄ± kabul edilemez. Bunlar çok aÄŸÄ±r sözler. Ben, herkesin provokasyondan kaçÄ±nmasÄ± için saÄŸduyu ve itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.