Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hollanda'yÄ± savundu TÃ¼rkiye'nin o sÃ¶ylemlerine sert Ã§Ä±ktÄ±

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Hollanda-TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krizde ErdoÄŸan'Ä±n "Nazi" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kabul edilemez bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hollanda ile Türkiye arasÄ±nda süren krizle ilgili taraflarÄ± saÄŸduyuya davet eden Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, bu kez Ä°sveç'ten "saÄŸduyu" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ancak Ayrault, Hollanda'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± antidemokratik uygulamasÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± görmezden gelerek Ankara'nÄ±n kendini savunmasÄ±na takÄ±ldÄ±. Ayrault, Ä°sveç'te, mevkidaÅŸÄ± Margot Wallström ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Hollanda bu faÅŸist ve Nazist tavrÄ±nÄ±n bedelini aÄŸÄ±r ödeyecek" sözleri hakkÄ±nda, "Nazi ya da faÅŸizm kelimelerinin kullanÄ±lmasÄ± kabul edilemez. Bunlar çok aÄŸÄ±r sözler. Ben, herkesin provokasyondan kaçÄ±nmasÄ± için saÄŸduyu ve itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum."