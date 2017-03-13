Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 19:02

Bakan Ã‡elik SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar deÄŸerlendireceÄŸiz dedi


AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin AB ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±ndaki karadan geÃ§iÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendireceÄŸini belirtti.

Gazete ve televizyonlarÄ±n Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AB BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci Çelik, AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸi için, Türkiye'nin AB'yle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±ndaki karadan geçiÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini söyledi. Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Mogeri'nin Hollanda'nÄ±n diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin ise, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gerilimden kaçÄ±nÄ±lmalÄ±" ÅŸeklinde açÄ±klama yapmasÄ±na tepki gösterdi. Çelik, "Mogherini bu açÄ±klamasÄ±yla Türkiye'de darbe giriÅŸimi olduÄŸu zamanki açÄ±klamasÄ± gibi hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve etkisi olmayan ve tamamen yanlÄ±ÅŸ bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ. OlayÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmemiÅŸ." dedi.

 

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Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.