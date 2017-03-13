Bakan Ã‡elik SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± tekrar deÄŸerlendireceÄŸiz dedi

AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin AB ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±ndaki karadan geÃ§iÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendireceÄŸini belirtti.

Gazete ve televizyonlarÄ±n Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AB BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci Çelik, AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸi için, Türkiye'nin AB'yle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±ndaki karadan geçiÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸini söyledi. Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Mogeri'nin Hollanda'nÄ±n diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin ise, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gerilimden kaçÄ±nÄ±lmalÄ±" ÅŸeklinde açÄ±klama yapmasÄ±na tepki gösterdi. Çelik, "Mogherini bu açÄ±klamasÄ±yla Türkiye'de darbe giriÅŸimi olduÄŸu zamanki açÄ±klamasÄ± gibi hiçbir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve etkisi olmayan ve tamamen yanlÄ±ÅŸ bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ. OlayÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmemiÅŸ." dedi.