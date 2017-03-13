Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz destek Ä°letiÅŸimi yasaklamak iÃ§in sebep yok

Yunanistan'Ä±n Avrupa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'yi referandum konuÅŸmasÄ± iÃ§in engellemesi Ã¼zerine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Katrougalos, "Ben diÄŸer Ã¼lkelerin iÃ§ siyasi kararlarÄ±nÄ± yargÄ±layamam ancak Avrupa'da kural, bu tÃ¼r toplantÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesidir." dedi.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yorgos Katrungalos, SKAÄ° televizyonuna konuÅŸtu. Türkiye ile her zaman dostane iliÅŸkiler kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Türkiye ve Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krize iliÅŸkin soruya yanÄ±t veren Katrungalos, "Avrupa'da kanun bu tür toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ± yönünde. Ancak iç güvenlik meselesi olabilir. Daha önce BatÄ± Trakya'da buna benzer ziyaretler Türkiye'den olmuÅŸtu. Bu tür iletiÅŸimi yasaklamak için bir sebep yok. Avrupa'da iliÅŸkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir." ifadelerini kullandÄ±.

"KURAL BU TÜR TOPLANTILARIN GERÇEKLEÅžMESÄ°DÄ°R"

Katrougalos, seçim öncesi atmosferin, devletler arasÄ± iliÅŸkileri bozmamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Ben diÄŸer ülkelerin iç siyasi kararlarÄ±nÄ± yargÄ±layamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantÄ±larÄ±n gerçekleÅŸmesidir. Burada tek sorun kamu güvenliÄŸidir." diye konuÅŸtu.