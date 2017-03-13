Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 19:01

Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz destek Ä°letiÅŸimi yasaklamak iÃ§in sebep yok


Yunanistan'Ä±n Avrupa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Hollanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'yi referandum konuÅŸmasÄ± iÃ§in engellemesi Ã¼zerine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Katrougalos, "Ben diÄŸer Ã¼lkelerin iÃ§ siyasi kararlarÄ±nÄ± yargÄ±layamam ancak Avrupa'da kural, bu tÃ¼r toplantÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesidir." dedi.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yorgos Katrungalos, SKAÄ° televizyonuna konuÅŸtu. Türkiye ile her zaman dostane iliÅŸkiler kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Türkiye ve Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krize iliÅŸkin soruya yanÄ±t veren Katrungalos, "Avrupa'da kanun bu tür toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ± yönünde. Ancak iç güvenlik meselesi olabilir. Daha önce BatÄ± Trakya'da buna benzer ziyaretler Türkiye'den olmuÅŸtu. Bu tür iletiÅŸimi yasaklamak için bir sebep yok. Avrupa'da iliÅŸkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir." ifadelerini kullandÄ±.

"KURAL BU TÜR TOPLANTILARIN GERÇEKLEÅžMESÄ°DÄ°R"

Katrougalos, seçim öncesi atmosferin, devletler arasÄ± iliÅŸkileri bozmamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Ben diÄŸer ülkelerin iç siyasi kararlarÄ±nÄ± yargÄ±layamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantÄ±larÄ±n gerçekleÅŸmesidir. Burada tek sorun kamu güvenliÄŸidir." diye konuÅŸtu.

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Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.