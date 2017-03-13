Almanya ile gerilim bÃ¼yÃ¼yor Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k sona mÄ± eriyor

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± GÃ¼nter Krings TÃ¼rkiye'nin "Nazi" sÃ¶ylemlerinin ardÄ±ndan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Ankara ve Berlin arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik, çifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden alevlendirdi. HÄ±ristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Günter Krings, Rheinische Post gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸu andaki düzenlemenin uyuma katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek yasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.Krings, çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n çok özel durumlarda olabileceÄŸini, ancak bunun yasalarla genel bir düzenleme haline getirilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

"OPSÄ°YON MODELÄ°NE GERÄ° DÖNÜLMELÄ°"

Koalisyonun küçük ortaÄŸÄ± HÄ±ristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de daha önce denenmiÅŸ olan "opsiyon modeline" geri dönülmesi gerektiÄŸini savundu. Scheuer, "Ebeveyni yabancÄ± olan bir çocuk Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmek istiyorsa öncelikle bizim deÄŸerlerimize ve ilkelerimize baÄŸlÄ± olduÄŸunu göstermesi gerekir" diye konuÅŸtu. Scheuer, buna hazÄ±r olan kiÅŸinin de çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. CSU için önce uyumun, ardÄ±ndan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n geldiÄŸini söyleyen Scheuer, "Kim geldiÄŸi ülkenin iç politikasÄ±na angaje olmak istiyorsa, bunu o ülkede yapsÄ±n, Almanya'da deÄŸil" dedi.

OPSÄ°YON MODELÄ° NASILDI?

HÄ±ristiyan Birlik - Sosyal Demokratlar koalisyonu, Sosyal DemokratlarÄ±n Ä±srarÄ± ile 2014 yÄ±lÄ±nda opsiyon modeline son vermiÅŸ ve Almanya'da doÄŸan göçmen çocuklarÄ±nÄ±n, 21 yaÅŸÄ±na kadar Almanya'da sekiz yÄ±l yaÅŸamÄ±ÅŸ veya altÄ± yÄ±l boyunca Almanya'da eÄŸitim görmüÅŸ olmalarÄ± durumunda çifte vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±na sahip olabilmeleri saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Sona erdirilen opsiyon modeline göre ise Almanya'da doÄŸan göçmen çocuklarÄ± 23 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Alman veya ailelerinin geldiÄŸi ülkenin vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda bir seçim yapmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yordu.