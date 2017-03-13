Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 20:04

Diplomatik kriz iÃ§in NATO'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye ve Hollanda tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin verilmemesinin ardÄ±ndan Bakan Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan diplomatik kriz iÃ§in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aÃ§Ä±klamada bulundu.

Türkiye ve Hollanda arasÄ±ndaki diplomatik krizle ilgili NATO'dan da açÄ±klama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Hollanda tansiyonu düÅŸürmeli." dedi.

NELER YAÅžANDI?

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Hollanda'daki Türkler ile toplantÄ± yapmak istemesi ve Hollanda Hükûmeti yetkililerinin yabancÄ± ülke temsilcilerinin kendi ülkelerinde siyasi kampanya yürütmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duymasÄ± büyük gerginliÄŸin fitili ateÅŸlendi. Hollanda, 11 Mart'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun önce planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±nÄ± sonra da uçuÅŸ iznini iptal etti. AynÄ± gün Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ise propaganda için geldiÄŸi Hollanda'da "persona non grata'' ilan edilerek ülkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Bunun üzerine iki ülke arasÄ±ndaki kriz derinleÅŸti; Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, daha önceden Almanya'nÄ±n referandum kampanyasÄ±nÄ± engellemesi üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± yorumu hemen yineleyerek Hollanda yönetimine "faÅŸist ve Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±" suçlamalarÄ±nÄ± yöneltti. AyrÄ±ca izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda'nÄ±n Türkiye büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesi istendi.

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Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.