Diplomatik kriz iÃ§in NATO'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye ve Hollanda tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin verilmemesinin ardÄ±ndan Bakan Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan diplomatik kriz iÃ§in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aÃ§Ä±klamada bulundu.

Türkiye ve Hollanda arasÄ±ndaki diplomatik krizle ilgili NATO'dan da açÄ±klama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Hollanda tansiyonu düÅŸürmeli." dedi.

NELER YAÅžANDI?

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Hollanda'daki Türkler ile toplantÄ± yapmak istemesi ve Hollanda Hükûmeti yetkililerinin yabancÄ± ülke temsilcilerinin kendi ülkelerinde siyasi kampanya yürütmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duymasÄ± büyük gerginliÄŸin fitili ateÅŸlendi. Hollanda, 11 Mart'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun önce planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±nÄ± sonra da uçuÅŸ iznini iptal etti. AynÄ± gün Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya ise propaganda için geldiÄŸi Hollanda'da "persona non grata'' ilan edilerek ülkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Bunun üzerine iki ülke arasÄ±ndaki kriz derinleÅŸti; Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, daha önceden Almanya'nÄ±n referandum kampanyasÄ±nÄ± engellemesi üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± yorumu hemen yineleyerek Hollanda yönetimine "faÅŸist ve Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±" suçlamalarÄ±nÄ± yöneltti. AyrÄ±ca izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda'nÄ±n Türkiye büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesi istendi.