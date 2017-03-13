Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrÄ±na tepki göstererek, "Hollanda haddini bilsin" dedi.PaÅŸeyava, Türkiye Devleti'nin temsilcilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu tür saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dünyanÄ±n her yerindeki Türkler tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Hollanda'da sokaklara inen insanlara uygulanan ÅŸiddetin akÄ±l almaz bir durum olduÄŸunu" belirten, PaÅŸayeva "Buradan ÅŸunu anlÄ±yoruz ki, Hollanda Ä°slamofobinin ve Türkofobinin ne derecede arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne sermiÅŸtir" dedi.PaÅŸayeva konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:Hollanda'da bazÄ± gruplarÄ±n Türkiye aleyhine çalÄ±ÅŸan güçlere destek vermesinden sonra yaÅŸanÄ±lan bu üzücü olay, Türkiye'deki insanlarÄ±mÄ±z kadar Azerbaycan'Ä± ve diÄŸer kardeÅŸ cumhuriyet ve toplumlarÄ± da üzmüÅŸtür. Biz Hollanda yetkililerinden bu olayla ilgili özür dilemelerini bekliyoruz. Çünkü bu gerginliÄŸin daha da tÄ±rmanmasÄ± Hollanda-Türkiye iliÅŸkileri ile beraber Avrupa'da gerginliÄŸi artÄ±rabilir, ki bunun sonucu daha da üzücü olabilir. Biz her zaman kardeÅŸ Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z.