Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 20:33

Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil


Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrÄ±na tepki göstererek, "Hollanda haddini bilsin" dedi.PaÅŸeyava, Türkiye Devleti'nin temsilcilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu tür saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dünyanÄ±n her yerindeki Türkler tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. "Hollanda'da sokaklara inen insanlara uygulanan ÅŸiddetin akÄ±l almaz bir durum olduÄŸunu" belirten, PaÅŸayeva "Buradan ÅŸunu anlÄ±yoruz ki, Hollanda Ä°slamofobinin ve Türkofobinin ne derecede arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne sermiÅŸtir" dedi.PaÅŸayeva konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:Hollanda'da bazÄ± gruplarÄ±n Türkiye aleyhine çalÄ±ÅŸan güçlere destek vermesinden sonra yaÅŸanÄ±lan bu üzücü olay, Türkiye'deki insanlarÄ±mÄ±z kadar Azerbaycan'Ä± ve diÄŸer kardeÅŸ cumhuriyet ve toplumlarÄ± da üzmüÅŸtür. Biz Hollanda yetkililerinden bu olayla ilgili özür dilemelerini bekliyoruz. Çünkü bu gerginliÄŸin daha da tÄ±rmanmasÄ± Hollanda-Türkiye iliÅŸkileri ile beraber Avrupa'da gerginliÄŸi artÄ±rabilir, ki bunun sonucu daha da üzücü olabilir. Biz her zaman kardeÅŸ Türkiye'nin yanÄ±ndayÄ±z.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Diplomatik kriz iÃ§in NATO'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye ve Hollanda tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin verilmemesinin ardÄ±ndan Bakan Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan diplomatik kriz iÃ§in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aÃ§Ä±klamada bulundu.