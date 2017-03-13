ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.

"Bugün bir Ä°sviçre gazetesinde atÄ±lan baÅŸlÄ±k çok çok manidar. Åžuraya baksanÄ±za. Ama seviniyorum mutluyum niye Ä°sviçre'nin bu gazeteleri de Türkçeyi öÄŸreniyor. Ne diyor burada: ErdoÄŸan'Ä±n dikdatörlüÄŸüne HayÄ±r oyu kullanÄ±n. Åžimdi bu da doÄŸru söylüyor biliyor musunuz. DikdatörlüÄŸüm yok ki. Bu ne demektir, bu aslÄ±nda tersinden okuduÄŸun zaman evet demektir."

ERDOÄžAN'DAN MERKEL'E: SANA YAZIKLAR OLSUN

Ortak yayÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, Angela Merkel'in sözlerine yanÄ±t verdi. ErdoÄŸan,"AB ülkelerinin hepsini aynÄ± kefeye koymak istemiyorum ama bazÄ±larÄ± Türkiye'nin bu yükseliÅŸini çekemiyor. Almanya çok açÄ±k bir ÅŸekilde terör örgütlerine destek veriyor. Ä°stediÄŸin kadar sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer al. SayÄ±n Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' için yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. Avrupa'daki vatandaÅŸalarÄ±ma sesleniyorum. Türkiye sevdalÄ±sÄ± kim varsa desteklerinizi onlara verin. Almanya'nÄ±n Åžansölyesi Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Biz kiÅŸinin sevdikleriyle beraber olduklarÄ±na inanÄ±rÄ±z" dedi.