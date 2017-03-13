Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 21:02

ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi


Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.

"Bugün bir Ä°sviçre gazetesinde atÄ±lan baÅŸlÄ±k çok çok manidar. Åžuraya baksanÄ±za. Ama seviniyorum mutluyum niye Ä°sviçre'nin bu gazeteleri de Türkçeyi öÄŸreniyor. Ne diyor burada: ErdoÄŸan'Ä±n dikdatörlüÄŸüne HayÄ±r oyu kullanÄ±n. Åžimdi bu da doÄŸru söylüyor biliyor musunuz. DikdatörlüÄŸüm yok ki. Bu ne demektir, bu aslÄ±nda tersinden okuduÄŸun zaman evet demektir."

ERDOÄžAN'DAN MERKEL'E: SANA YAZIKLAR OLSUN

Ortak yayÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, Angela Merkel'in sözlerine yanÄ±t verdi. ErdoÄŸan,"AB ülkelerinin hepsini aynÄ± kefeye koymak istemiyorum ama bazÄ±larÄ± Türkiye'nin bu yükseliÅŸini çekemiyor. Almanya çok açÄ±k bir ÅŸekilde terör örgütlerine destek veriyor. Ä°stediÄŸin kadar sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer al. SayÄ±n Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' için yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. Avrupa'daki vatandaÅŸalarÄ±ma sesleniyorum. Türkiye sevdalÄ±sÄ± kim varsa desteklerinizi onlara verin. Almanya'nÄ±n Åžansölyesi Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Biz kiÅŸinin sevdikleriyle beraber olduklarÄ±na inanÄ±rÄ±z" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

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Diplomatik kriz iÃ§in NATO'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye ve Hollanda tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin verilmemesinin ardÄ±ndan Bakan Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan diplomatik kriz iÃ§in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aÃ§Ä±klamada bulundu.