Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Münih'te konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan gerilime dair açÄ±klamalarda bulunarak, tartÄ±ÅŸmada Hollanda'dan yana tavÄ±r ortaya koydu. Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya yönelik söylediÄŸi "Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ±" açÄ±klamalarÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini açÄ±klayan Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸunu ve destek verdiÄŸini belirtti.

"BU KIYASLAMA NAZÄ° ZULMÜNÜ HAFÄ°FLETÄ°YOR"

Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan Merkel, bu yöndeki açÄ±klamalarÄ±n Nazilerin neden olduÄŸu acÄ± ve zulmü hafifletmeye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrarladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde Federal Parlamento'da yaptÄ±ÄŸÄ± hükümet açÄ±klamasÄ±nda, Türkiye'nin Almanya'ya dönük Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ± reddettiÄŸini ifade eden Merkel, "Bu ret, bize komÅŸu ülkeler için de tamamen geçerlidir, Hollanda gibi" dedi.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ismini vermeden, Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Merkel, "Bu özellikle Nasyonal Sosyalizmin zulmüne uÄŸramÄ±ÅŸ Hollanda açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez. Bu nedenle HollandalÄ±larla dayanÄ±ÅŸma içerisindeyim ve tam destek veriyorum" diye konuÅŸtu.