Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 21:13

Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek


TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Münih'te konuÅŸan Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan gerilime dair açÄ±klamalarda bulunarak, tartÄ±ÅŸmada Hollanda'dan yana tavÄ±r ortaya koydu. Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya yönelik söylediÄŸi "Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ±" açÄ±klamalarÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini açÄ±klayan Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸunu ve destek verdiÄŸini belirtti.

"BU KIYASLAMA NAZÄ° ZULMÜNÜ HAFÄ°FLETÄ°YOR"

Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan Merkel, bu yöndeki açÄ±klamalarÄ±n Nazilerin neden olduÄŸu acÄ± ve zulmü hafifletmeye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrarladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde Federal Parlamento'da yaptÄ±ÄŸÄ± hükümet açÄ±klamasÄ±nda, Türkiye'nin Almanya'ya dönük Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ± reddettiÄŸini ifade eden Merkel, "Bu ret, bize komÅŸu ülkeler için de tamamen geçerlidir, Hollanda gibi" dedi.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ismini vermeden, Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Merkel, "Bu özellikle Nasyonal Sosyalizmin zulmüne uÄŸramÄ±ÅŸ Hollanda açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez. Bu nedenle HollandalÄ±larla dayanÄ±ÅŸma içerisindeyim ve tam destek veriyorum" diye konuÅŸtu. 

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ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.


Diplomatik kriz iÃ§in NATO'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye ve Hollanda tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸine izin verilmemesinin ardÄ±ndan Bakan Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi Ã¼zerine baÅŸlayan diplomatik kriz iÃ§in NATO Genel Sekreteri Stoltenberg aÃ§Ä±klamada bulundu.