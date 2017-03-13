Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/03/2017 21:31

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hollanda'ya direnen o bakanÄ± Ã¶vdÃ¼


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'ya referandum toplantÄ±sÄ± yapmak iÃ§in giden Bakan Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya iÃ§in " ben arabanÄ±n iÃ§inde Ã¶leceÄŸim diyene kadar ileri gitti" diyerek Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da "aracÄ±nÄ±n içinde ölmeyi" dahi göze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini açÄ±kladÄ± ve kendisine dik duruÅŸu sebebiyle teÅŸekkür etti. ErdoÄŸan, "Sürekli telefonun baÅŸÄ±ndayÄ±m çünkü benim evladÄ±m mesafesinde. EvladÄ±m gibi büyüttüklerimden bir tanesidir. Çok zekidir çok çalÄ±ÅŸkandÄ±r o aile hep öyledir. Ve ben arabanÄ±n içinde öleceÄŸim diyene kadar ileri gitti. Sen dedim sakin rahat ol. Biz takip ediyoruz. Ve en ufak bir ÅŸey vermedi çÄ±ktÄ± iki kere üç kere onlarla görüÅŸmeler yaptÄ±." dedi.

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Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± kabul etmeyen Merkel'den Hollanda'ya destek

TÃ¼rkiye'nin kendilerine 'Nazi' benzetmesi yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hollanda ile yaÅŸanan krizle ilgili, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± kullanmadan eleÅŸtiri de bulundu ve Hollanda'ya destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


ErdoÄŸan o gazetenin manÅŸetini gÃ¶sterdi Merkel'e yazÄ±klar olsun dedi

Bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re gazetesinin attÄ±ÄŸÄ± manÅŸeti gÃ¶stererek Almanya BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n Merkel sen terÃ¶ristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' iÃ§in yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. YazÄ±klar olsun sana" dedi.


Azeri vekil Ganire PaÅŸayeva'dan Hollanda'ya sert tepki haddini bil

Azeri Milletvekili Ganire PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik gerilim hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hollanda'ya "haddini bil" diyen vekil, TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.