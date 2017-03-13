CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Hollanda'ya direnen o bakanÄ± Ã¶vdÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'ya referandum toplantÄ±sÄ± yapmak iÃ§in giden Bakan Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya iÃ§in " ben arabanÄ±n iÃ§inde Ã¶leceÄŸim diyene kadar ileri gitti" diyerek Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Hollanda'da "aracÄ±nÄ±n içinde ölmeyi" dahi göze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini açÄ±kladÄ± ve kendisine dik duruÅŸu sebebiyle teÅŸekkür etti. ErdoÄŸan, "Sürekli telefonun baÅŸÄ±ndayÄ±m çünkü benim evladÄ±m mesafesinde. EvladÄ±m gibi büyüttüklerimden bir tanesidir. Çok zekidir çok çalÄ±ÅŸkandÄ±r o aile hep öyledir. Ve ben arabanÄ±n içinde öleceÄŸim diyene kadar ileri gitti. Sen dedim sakin rahat ol. Biz takip ediyoruz. Ve en ufak bir ÅŸey vermedi çÄ±ktÄ± iki kere üç kere onlarla görüÅŸmeler yaptÄ±." dedi.