CHP lideri, Avrupa'daki hÃ¼kÃ¼metler kesinlikle evet gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ destekliyor

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Star televizyonu Ana Haber bÃ¼lteninde, gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarÄ±nÄ±n dünyanÄ±n herhangi bir ülkesine gittiklerinde kabul edilmemelerini asla doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bu bizim ülkemiz, aynÄ± görüÅŸten oluruz veya olmayÄ±z. Bakanlar da bu ülkenin bakanlarÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Hollanda'ya veya Almanya'ya veya dünyanÄ±n herhangi bir ülkesine gittiklerinde kabul edilmelerini isteriz." diye konuÅŸtu.

Çok konuÅŸarak bu iÅŸlerin çözülemeyeceÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±nÄ± kabul etmemesinin, Hollanda'ya giriÅŸine izin vermemesinin gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

"Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda propaganda yapÄ±lamaz"

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un 2008'de çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kanunda "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde seçim propagandasÄ± yapÄ±lamaz." maddesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, kanunun çok açÄ±k olduÄŸunu belirterek, "Bakanlar oraya niye gidiyor?" diye sordu.

"Sizin de Avrupa temaslarÄ±nÄ±z vardÄ±. Tepkinizi koymanÄ±z adÄ±na bunlarÄ± iptal ettiniz. EÄŸer gitseydiniz size müsaade ederler miydi? Hükümet kanadÄ±ndan, 'Zaten Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri hayÄ±rÄ± desteklediÄŸi için evet kampanyasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±' yönünde bir açÄ±klama var. NasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"AçÄ±k ve net söyleyeyim. Bu hükümetler, kesinlikle eveti destekliyorlar. Bir ülkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uçaÄŸÄ±nÄ± geri gönderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak için. Ä°çeride düÅŸman bulamadÄ±lar, ÅŸimdi dÄ±ÅŸarÄ±da bir düÅŸman yaratmak istiyorlar. Çünkü önceden 'Buraya gelmeyin, bizim seçimimiz var' diyorlar. Kim söylüyor bunu? Hollanda'nÄ±n BaÅŸbakanÄ± söylüyor. Niye gidiyorsunuz oraya? Seçim, referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmak için. Kanun ne diyor? 'Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde propaganda yapÄ±lamaz.' diyor."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Siz gitseydiniz hayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapacak mÄ±ydÄ±nÄ±z?" sorusunu, "Biz bir kampanya yapmÄ±yoruz. Temsilciliklerimiz var orada, gidiyoruz. Biz mitingler, ÅŸunlar bunlar yapmadÄ±k hiçbir zaman. Biz yasalara, kanunlara saygÄ±lÄ±yÄ±z. Kendileri yasa çÄ±karÄ±yorlar, çÄ±kardÄ±klarÄ± yasalara kendileri uymuyorlar." diye cevapladÄ±.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±na, hiçbir devletin "Sen benim ülkeme gelme" diyemeyeceÄŸi konusu üzerinde titizlikle durduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Devlet söylemle yönetilmez"

"MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, 'CumhurbaÅŸkanÄ± Almanya'ya giderse ben de desteklerim, yanÄ±nda giderim.' dedi. Siz de gider misiniz?" sorusu üzerine, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Ucuz kahramanlÄ±klara gerek yok. Gittiler mi? Gitmediler. Ben ÅŸimdi gitsem desem ne olur, gitmesem desem ne olur. Olay ÅŸudur, Almanya bir karar alÄ±yor. 'Gelirim, asarÄ±m, keserim, vururum.' Devlet söylemle yönetilmez. Diline hakim olamayan, dilini kontrol edemeyen devleti yönetemez. Devlet akÄ±lla, mantÄ±kla, saÄŸduyu, bilgi, birikimle yönetilir, hamasetle devlet yönetilmemiÅŸtir dünyanÄ±n hiçbir ülkesinde. Gittiler mi? Gitmediler. Niye konuÅŸuyorsunuz? Milleti niye kandÄ±rÄ±yorsunuz? Buyurun gidin o zaman. Söz veriyorum ben de alkÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±m."

"Niçin istifa edelim?"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "EÄŸer evet çÄ±karsa CHP ne olacak, yeni bir lider arayÄ±ÅŸÄ±na gidilebilir mi?" sorusuna da "Ben bir baÅŸka siyasi parti lideri gibi koltuÄŸa yapÄ±ÅŸÄ±p, 'Ben buradan asla gitmem' gibi bir düÅŸünce içinde deÄŸilim. Ben demokrasiye inanan birisiyim, demokrat birisiyim. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸir, biz gayet iyi biliriz. Biz diÄŸer partilere benzemeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda milletvekillerinde ön seçimi uygulayan baÅŸka bir parti yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"EÄŸer evet çÄ±karsa istifayÄ± düÅŸünür müsünüz?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niçin istifa edelim? Bana birisi bir gerekçe söyleyecek. Åžu gerekçeyle istifa et diyecek. Makul bir gerekçe olursa ederiz tabii, niye etmeyelim." ifadelerini kullandÄ±.

MHP'nin ülkenin beka sorunu gerekçesiyle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketine "evet" dediÄŸinin anÄ±msatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi eÄŸer kabul olursa Türkiye'nin temel bir beka sorunu ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Bir kiÅŸiyi ikna ettiÄŸiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirirsiniz. AsÄ±l beka sorunu budur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.