CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Almanya ve Hollanda'ya yÃ¶nelik sert aÃ§Ä±klamalar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla Hollanda'yÄ± hedef aldÄ±

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

Türkiye'de 103 bin seçmene 1 milletvekili düÅŸüyor. DiÄŸer ülkelerde bu sayÄ±nÄ±n çok daha düÅŸük olduÄŸunu görüyoruz.600 milletvekiline 'fazla' demek, dünyayÄ± takip etmemenin en açÄ±k, net alametidir.18-25 yaÅŸ arasÄ±nda ülkemizde 7 milyonun üzerinde genç var. Bu kaliteyi biz yok farz edemeyiz.15 Temmuz gecesi Türk gençliÄŸinin ne olduÄŸunu gördük, ben gençliÄŸimize inanÄ±yorum.BeÅŸ yÄ±lda bir seçimler olacak. Seçim günü geldiÄŸinde halk 100 bin imzayla aday gösterebilir. HalkÄ±n bugüne kadar böyle bir yetkisi yoktuGensoru, ÅŸimdiye kadar iktidarlarÄ± tehdit etmiÅŸtir. ArtÄ±k böyle bir tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunmayacak. ArtÄ±k daha rahat yürüme imkanÄ± saÄŸlanacak.

"Meclis'te herkes uyuyor" diyorlar. Ne olacak? Gensorularla bunalan hükümet, "bu kanunu çÄ±karmam" lazÄ±m diyor, sabaha kadar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Gensorularla kaybettiÄŸi vakti geceleri çalÄ±ÅŸarak halletmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

HOLLANDA BAÅžBAKAN'I RUTTE'YE CEVAP

Bu Hollanda hadiseleri konusuna gireceÄŸim. Hollanda o beyefendi (Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte) diyor ki, "Bu ülkenin patronu biziz diyor" altÄ±na da bu fakirin resmini koymuÅŸ üstüne de çarpÄ± iÅŸareti…. Ben patron deÄŸilim zaten benim ülkemin patronu millettir millet ey Rutte! Sen daha demokrasiyi anlamamÄ±ÅŸsÄ±n. Önce demokrasiyi öÄŸren hiçbir baÅŸbakan patron olamaz. Ülkelerin patronu demokrasilerde millettir. Bir defa "patron benim" demek milletine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Zaten bunlarda saygÄ± yok ki biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadÄ±k biz bu ülkede efendi de olmadÄ±k. Biz kuruluÅŸumuzdan bu yana meydanlarda hep ÅŸunu söylemiÅŸizdir: Biz millete Efendi olmaya deÄŸil hizmetkâr olmaya geldik. Rutte bunu öÄŸren!

"7 SEÇÄ°M KAYBETTÄ°N HALA Ä°ÅžÄ°N BAÅžINDASIN"

BaÅŸbakanlÄ±k ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtiriliyor. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ± olacak. Ve bir ve ya iki tane yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak. Bunlarda dÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu dersini çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ. Yönetimde çok baÅŸlÄ±lÄ±k çok tehlikelidir. Bu kalkacak. Bu dinlediÄŸimiz tablo ana muhalafet partisi baÅŸkanÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan duymayÄ± arzu ettiÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildi. YatÄ±p kalkÄ±p tek adam da tek adam. Hep burdan girdiler. Ya tek adam varsa da bu ülkede bu sensin. 7 seçim kaybettin hala iÅŸin baÅŸÄ±ndasÄ±n. Ama millete gittin mi bir ÅŸey yapamÄ±yor. BatÄ±'da 2 seçim kaybetsen partinin baÅŸÄ±nda durmuyor. Böyle liderler tanÄ±dÄ±m. ama bu kiÅŸiyi anlamak mümkün deÄŸil.

MÄ°LLETÄ°N ADAMLIÄžI VAR TEK ADAMLIK YOK

ArtÄ±k her iÅŸlem CumhurbaÅŸkanÄ±na sorumluluk yükleyecek. Yeni süreçte sorumluluk noktasÄ±nda daha sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreç baÅŸlayacak. ArtÄ±k milletin adamlÄ±ÄŸÄ± var tek adamlÄ±k yok. Millet sahipleniyorsa eyvallah. Sahiplenmiyorsa o makamda kalamazsÄ±n. Bir diÄŸer mesele ve bunun üzerinde farklÄ± durulmasÄ± lazÄ±m. Åžu an hala Bakanlar Kurulu yetkisi elinde olan OHAL CumhurbaÅŸkanÄ±na veriliyor. BakÄ±n biz OHAL'i niye ilan ettik? 15 Temmuz'u yaÅŸayan ve 249 ÅŸehit veren ülkemizde niye bunu ilan ettik? Çünkü bu FETÖ'yü kimlere nereden idare ediyor bütün bunlarÄ± bulmamÄ±z lazÄ±mdÄ±. Mevcut yasayla olmaz. Bu yüzden OHAL ilan ettik. BakÄ±n Hollanda'da belediye bir kaç saat içinde OHAL ilan etti. Niye? Benim bakanÄ±mÄ± nasÄ±l sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek? Ve hala AB'den bir ses çÄ±kmÄ±yor. Ama biz darbe sebebiyle OHAL ilan ediyoruz hepsi endiÅŸeli. Ziyarete geliyorlar. Ya bu OHAL'i ne zaman kaldÄ±rÄ±yorsunuz? diye soruyorlar. Biz ne zaman darbe giriÅŸimini neticeye kavuÅŸturursak o zaman kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Tabi bu yeni sürece girildiÄŸinde aynen yine bu tür kararlar alÄ±nsa dahi karar meclis onayÄ±na gidecek. Böyle bir süreç var. ArtÄ±k askeri mahkemelerin baktÄ±ÄŸÄ± olaylara da askeri mahkemeler bakacak. Böyler bir sürecin içine giriyoruz. Bunula birlikte tabi askeri ve sivil mahkeme çiftbaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak

Berlin'in ortasÄ±nda çadÄ±r kurup para toluyorlar. Sen diyor Kürtsün o zaman bize destek vereceksin. VatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum hayÄ±r demek terör örgütlerine destek vermektir. Kandil Ä°mralÄ± hepsi hayÄ±r diyor. HayÄ±r demek bunlarla beraber yürümektir.

"ALMANYA TERÖRE DESTEK VERÄ°YOR"

"AB ülkelerinin hepsini aynÄ± kefeye koymak istemiyorum ama bazÄ±larÄ± Türkiye'nin bu yükseliÅŸini çekemiyor. Almanya çok açÄ±k bir ÅŸekilde terör örgütlerine destek veriyor. Ä°stediÄŸin kadar sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer al. SayÄ±n Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabÄ±nÄ± veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayÄ±r' için yayÄ±n yapÄ±yor. Ä°ÅŸte sen busun. Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum. Türkiye sevdalÄ±sÄ± kim varsa desteklerinizi onlara verin."

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Almanya'nÄ±n ÅŸansölyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n. Biz kiÅŸinin sevdikleri ile beraber olduklarÄ±na inananlardanÄ±z. Bunlar hukuk tanÄ±mazdÄ±r, kanun tanÄ±mazdÄ±r. Ä°ÅŸlerine geldiklerinde uluslararasÄ± hukuk derler.

Avrupa'nÄ±n hepsini aynÄ± torbaya koymayalÄ±m ama maalesef Türkiye'nin yükseliÅŸini hazmedemiyorlar. En baÅŸta Almanya var. Çok acÄ±masÄ±zca teröre destek veriyor. Åžu anda Merkel Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ey Merkel, sana verdiÄŸim terör örgütü listesi 4 bin 500 dosya ile ilgili ÅŸu salonda 4 bin dosya vermiÅŸtim o sayÄ±nÄ±n 4 bin 500'e yükseldiÄŸini kendisi söylemiÅŸti. Son Ankara ziyaretinde geciken adalet adalet deÄŸildir demiÅŸti. Siz niye bu terör örgütlerini ülkenizde saklÄ±yorsunuz? PKK terör örgütü deÄŸil mi diye soruyoruz evet diyor. Niye saklÄ±yorsunuz diyorum yargÄ± baÄŸmÄ±sÄ±zdÄ±r diyor. Bu arada kendisi hemen tuzaÄŸa düÅŸtü.

Malum Ä°stanbul'da konsoloslukta sözde bir gazetecileri vardÄ±, ismini anmayalÄ±m. Bizim bir gazetecimiz dedi ÅŸu anda konsoloslukta duruyor, halbuki orada durmuyor çok daha ilginç bir ÅŸey vardÄ± bunu da tabi bilmiyor. Bunu bÄ±raksanÄ±z dedi, önce bir defa yargÄ±ya çÄ±kacak dedik. Dedi herhangi bir ÅŸey yok gazeteci dedi. BakÄ±n dedim siz kendi ülkenizde 4 bin 500 dosya ile ilgili yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r diyorsunuz bizim yargÄ±mÄ±zÄ± neden küçümsüyorsunuz? Bu adam ajan terörist. ÇÄ±ktÄ± yargÄ±landÄ±, o yüzden sahip çÄ±kÄ±yorlar. Buradan geri adÄ±m atamadÄ±lar. Buna benzer zaman zaman bunlarÄ±n bizimle özellikle DiyarbakÄ±r'da çok büyüttüler adamÄ± da 1 ay Tarabya'da bizim Huber KöÅŸkü'nün yanÄ±ndaki rezidansta sakladÄ±lar. FÄ±rsatÄ±nÄ± bulsalar kaçÄ±racaklardÄ± belki. TutuklandÄ±. Böyle bir ajan teröristi bir ülkenin ÅŸansölye sahip çÄ±karsa kusura bakmasÄ±nlar ben buna soru iÅŸareti ile bakarÄ±m. Ä°stediÄŸin kadar sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer al sen teröristlere destek veriyorsun.

HOLLANDA Ä°LE GERÄ°LÄ°M

Hollanda'dakilerden birisi tam manasÄ±yla Ä±rkçÄ±. Ülkemizi terk edin diyor. Sen kimsin yahu? Bu insanlarÄ± oraya sen mi getirdin?

BunlarÄ±n biz ne olduÄŸunu biliriz. Bir Ä°sviçre gazetesinde atÄ±lan baÅŸlÄ±k çok manidar. Ama seviniyorum, bunlar Türkçe öÄŸreniyorlar. DoÄŸru söylüyor. DiktatörlüÄŸüm yok ki. Bu, tersten okursanÄ±z 'evet' demektir.

Ne kadar atlarÄ± varsa, itleri varsa topladÄ±lar. Köpekler Hüseyin kardeÅŸimizin baldÄ±rÄ±nÄ± Ä±sÄ±rdÄ±. Demir coplarla aldÄ±klarÄ± darplar var. 17 gözaltÄ± yaptÄ±lar. BunlarÄ±n gerçek yüzünü gösteriyor. Orada at izi, it izine tam karÄ±ÅŸtÄ±. BatÄ±'nÄ±n gerçek yüzünü gösteriyorlar. Almanya'nÄ±n Åžansölyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki aynÄ± kafada.

"Ä°KÄ° GORÄ°L GÖTÜRÜYOR"

BunlarÄ±n bir huyu vardÄ±r cevap vermezler. Sanki duvara konuÅŸuyorsun. Oradaki vatandaÅŸÄ±m bakanlarÄ±yla yan yana olamamanÄ±n da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± çektiler. Sesleri (Bakan) Fatma hanÄ±m duyuyor. Bir terbiyesizlik daha oluyor: Diyorlar ki, kendi arabanla gidemezsin. Biz araba vereceÄŸiz. AblasÄ±yla beraber, alÄ±yor iki goril. Ä°ki goril götürüyor. Alman sÄ±nÄ±rÄ±na götüreceÄŸiz diyorlar ama bir karakola götürüyorlar. Orada iyi niyetleri depreÅŸiyor. Size çay kahve ikram edebiliriz diyorlar. Fatma Betül kardeÅŸim, sizin çayÄ±nÄ±zÄ± kahvenizi içmeyiz, bekleyeceÄŸiz diyor.

'SURÄ°YELÄ°LERDEN OY HAKKINA SAHÄ°P OLANLAR ÇOK AZ'

Özellikle ÅŸunu ortaya koymakta fayda var: Bu olay bir rejim meselesi deÄŸil. Bizde rejim 1923'te ilan edilmiÅŸtir. Bu rejim deÄŸiÅŸmez. 150-200 yÄ±ldÄ±r devam eden bir sistem mücadelesi vardÄ±r. Yönetim sisteminin daha verimli hale getirilmesidir. Parlamenter sistemin bize ne kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. AK Parti iktidarÄ±ndan önce koalisyonlar ortadadÄ±r.

(Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar) KardeÅŸlerimizden oy kullanma hakkÄ±na sahip olanlar yok denecek kadar az.