Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±kladÄ± Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yasaklandÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulunda Hollanda'ya yÃ¶nelik alÄ±nan kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Numan KurtulmuÅŸ Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "YapÄ±lanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranÄ±ÅŸlardÄ±r. BunlarÄ±n kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakÄ±mÄ±ndan mümkün deÄŸildir." dedi.

KurtulmuÅŸ'un konuÅŸmasÄ±nda öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

'HOLLANDA BÜYÜKELÇÄ°SÄ°'NÄ°N TÜRKÄ°YE'YE DÖNÜÅžÜNE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEYECEK"

"Öncelikli olarak, ÅŸu anda izinli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediÄŸimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanmasÄ±, yani Türkiye'ye dönüÅŸüne izin verilmemesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

"SORUMLUSU TÜRKÄ°YE DEÄžÄ°L"

Bu gerilim, bu kriz, bu kaos adÄ±na ne derseniz deyin, bizim çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kriz deÄŸildir, bunun sorumlusu Türkiye deÄŸildir. Türkiye, bu krizin sorumlusu olmamasÄ±na raÄŸmen, bundan sonraki süreçte sorumlu ama kararlÄ± bir ÅŸekilde hareket edecek ve Türkiye ile Hollanda halkÄ±nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamasÄ± için önemli gayret sarf edecektir.

"ÜST DÜZEY RESMÄ° GÖRÜÅžMELER ASKIYA ALINDI"

Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar üst düzey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, bakan ve üstündeki toplantÄ±larÄ±n, üst düzey resmi görüÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir müddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bugün televizyon kanallarÄ±nda da gördük, (Hollanda polisinin) maalesef üzerine saldÄ±klarÄ± köpeklerle ayaÄŸÄ± birkaç yerinden diÅŸlenmiÅŸ, parçalanmÄ±ÅŸ, dikiÅŸ atÄ±lmÄ±ÅŸ, yüzü gözü parçalanmÄ±ÅŸ insanlarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ±n, hukukunun korunmasÄ± da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarÄ±ndan birisidir. Bu çerçevede açÄ±lacak olan bütün davalara da gerekli destekler verilecek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n oradaki hakkÄ±, hukuku korunacak ve hiçbir ÅŸekilde zarar görmemeleri için gerekli tedbirler alÄ±nacaktÄ±r.

Türkiye bundan zarar görmez. Türkiye kendi hakkÄ±nÄ±, hukukunu, onurunu korur ama bundan en büyük zararÄ± Hollanda baÅŸta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin göreceÄŸini ifade etmek isterim. Çünkü Ä±rkçÄ±lÄ±ktan, faÅŸizmden, göçmen karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan, insanlarÄ± kategorilere ayÄ±rarak ötekileÅŸtirmekten hiç kimseye fayda gelmez. Avrupa'da büyük bir yÄ±kÄ±mÄ±n sinyalleridir bunlar."

TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasÄ±ndaki Dostluk Grubu'nun Türkiye kÄ±smÄ±nÄ±n laÄŸvedilmesi, iptal edilmesi konusunda TBMM'ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

Geçen yÄ±l, 27 AralÄ±k 2016'da diplomatik uçuÅŸlara toptan verilmiÅŸ olan yani HollandalÄ± resmi zevatÄ± Türkiye'ye getirecek olan uçuÅŸlara verilmiÅŸ olan izinler, bugün itibarÄ±yla iptal edilmiÅŸtir. Bu yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n, HollandalÄ± vatandaÅŸlarÄ± ilgilendiren bir husus deÄŸildir, resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasÄ±nÄ± kullanacak diplomatlarla ilgili bir kÄ±sÄ±tlamadÄ±r. Hollanda, bu yaptÄ±klarÄ±ndan vazgeçip yaptÄ±klarÄ±nÄ± tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuÅŸlara izin vermeyecektir."