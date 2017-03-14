TÃ¼rkiye'ye bir engelleme de Avusturya'dan geldi

TÃ¼rk bakanlarÄ±nÄ±n Hollanda ve Almanya'da yaÅŸadÄ±klarÄ± engellemelerden sonra Avusturya'da konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Türk bakanlarÄ±n seçim kampanyalarÄ±na yönelik bir yasaklama da Avusturya'dan geldi.Avusturya BaÅŸbakanÄ± Christian Kern, Türk bakanlarÄ±n referandum için Avusturya'da seçim kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek için çaba göstereceÄŸini açÄ±kladÄ±.Gazetecilerin konuyla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan Kern, "Kamu güvenliÄŸinden dolayÄ± böyle bir giriÅŸimi engelemeye çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m" dedi.