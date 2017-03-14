YÃ¼ksek mahkeme karar verecek Avrupa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼ yasaklanÄ±yor mu

Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinde dini sembol amacÄ±yla kullanÄ±lan baÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±yla ilgili YÃ¼ksek Mahkeme kararÄ±nÄ± verecek.

Yüksek mahkeme, Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde iÅŸverenin çalÄ±ÅŸanlarÄ± için getirdiÄŸi baÅŸörtüsü yasaÄŸÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti. Avrupa Adalet DivanÄ±, iÅŸyerinde baÅŸörtüsü yasaÄŸÄ±yla ilgili hüküm verdi. Mahkeme, iÅŸverenlerin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na getirebileceÄŸi yasaÄŸÄ± onayladÄ±. Böylece Avrupa Adalet DivanÄ± iÅŸyerleri çalÄ±ÅŸanlarÄ±n dini sembol niteliÄŸinde kÄ±yafet giymelerine yasak getirebilir.