Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/03/2017 13:01

'Evet' Ã§Ä±karsa istifa edip etmeyeceÄŸi merak ediliyordu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir televizyon kanalÄ±nda referandumda "Evet" oyu Ã§Ä±kmasÄ± dahilinde istifa edip etmeyeceÄŸi konusunda cevabÄ±nÄ± verdi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Star TV'de NazlÄ± Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum da "Evet" çÄ±kmasÄ± durumunda istifa etmeyeceÄŸini söyledi. NazlÄ± Çelik'in "EÄŸer evet çÄ±karsa istifayÄ± düÅŸünür müsünüz?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niçin istifa edelim? Bana birisi bir gerekçe söyleyecek. Åžu gerekçeyle istifa et diyecek. Makul bir gerekçe olursa ederiz tabii, niye etmeyelim." ifadelerini kullandÄ±.

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ErdoÄŸan Hollanda'yÄ± destekleyen Merkel'e sert Ã§Ä±ktÄ± Ondan farkÄ±n yok

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'e Hollanda'yÄ± desteklediÄŸi iÃ§in Ã§ok aÄŸÄ±r eleÅŸtirdi.


ErdoÄŸan Hollanda'yÄ± Ã§ok sert eleÅŸtirdi Biz onlarÄ±n cibiliyetinin nasÄ±l bozuk olduÄŸunu biliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya karÅŸÄ± siniri geÃ§miyor. TÄ±p bayramÄ±nda konuÅŸma yapan ErdoÄŸan Hollanda hakkÄ±nda Ã§ok sert konuÅŸtu.


Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'dan TÃ¼rkiye'nin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na eleÅŸtiri Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil

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