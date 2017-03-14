'Evet' Ã§Ä±karsa istifa edip etmeyeceÄŸi merak ediliyordu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir televizyon kanalÄ±nda referandumda "Evet" oyu Ã§Ä±kmasÄ± dahilinde istifa edip etmeyeceÄŸi konusunda cevabÄ±nÄ± verdi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Star TV'de NazlÄ± Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± planlanan referandum da "Evet" çÄ±kmasÄ± durumunda istifa etmeyeceÄŸini söyledi. NazlÄ± Çelik'in "EÄŸer evet çÄ±karsa istifayÄ± düÅŸünür müsünüz?" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Niçin istifa edelim? Bana birisi bir gerekçe söyleyecek. Åžu gerekçeyle istifa et diyecek. Makul bir gerekçe olursa ederiz tabii, niye etmeyelim." ifadelerini kullandÄ±.