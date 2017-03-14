Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/03/2017 14:04

ErdoÄŸan Hollanda'yÄ± destekleyen Merkel'e sert Ã§Ä±ktÄ± Ondan farkÄ±n yok


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'e Hollanda'yÄ± desteklediÄŸi iÃ§in Ã§ok aÄŸÄ±r eleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in "Hollanda'nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z." açÄ±klamalarÄ±na cevap vererek "Zaten senin ondan farkÄ±n yok ki. O da atlarÄ±yla itleriyle saldÄ±rÄ±yor. Sen de atlarÄ±nla itlerinle saldÄ±rÄ±yorsun." dedi.

"ONDAN FARKI OLMADIÄžINI BÄ°LÄ°YORUZ"

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n Merkel'in sözlerine verdiÄŸi yanÄ±t: "Cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan saygÄ±sÄ±zlÄ±k aynÄ± zamanda uluslararasÄ± diplomasiye yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'nÄ±n savunduÄŸunu iddia ettiÄŸi demokrasi toplanma hürriyeti milyarlarca insanÄ±n gözünde deÄŸeri kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ Almanya Åžansölyesi 'ben onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±m' diyor, ondan farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Onlar da atlarÄ±yla itleriyle saldÄ±rÄ±yor siz de atÄ±nÄ±z itinizle saldÄ±rÄ±yorsunuz. Trabzonlu Hüseyin Kurt kardeÅŸimize köpekleriyle saldÄ±rÄ±yorlar. Kendisiyle görüÅŸtüm, acil ÅŸifalar diledim. Avrupa ülkelerinin destek veriyor olmasÄ± manidardÄ±r."

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ErdoÄŸan Hollanda'yÄ± Ã§ok sert eleÅŸtirdi Biz onlarÄ±n cibiliyetinin nasÄ±l bozuk olduÄŸunu biliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya karÅŸÄ± siniri geÃ§miyor. TÄ±p bayramÄ±nda konuÅŸma yapan ErdoÄŸan Hollanda hakkÄ±nda Ã§ok sert konuÅŸtu.


'Evet' Ã§Ä±karsa istifa edip etmeyeceÄŸi merak ediliyordu KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir televizyon kanalÄ±nda referandumda "Evet" oyu Ã§Ä±kmasÄ± dahilinde istifa edip etmeyeceÄŸi konusunda cevabÄ±nÄ± verdi.


Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'dan TÃ¼rkiye'nin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na eleÅŸtiri Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸooÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±na iniÅŸ izni vermeyen ve Aile BakanÄ± BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra TÃ¼rkiye'nin aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Hollanda BaÅŸkanÄ± Rutte, "Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil" dedi.