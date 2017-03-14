ErdoÄŸan Hollanda'yÄ± destekleyen Merkel'e sert Ã§Ä±ktÄ± Ondan farkÄ±n yok

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'e Hollanda'yÄ± desteklediÄŸi iÃ§in Ã§ok aÄŸÄ±r eleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in "Hollanda'nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z." açÄ±klamalarÄ±na cevap vererek "Zaten senin ondan farkÄ±n yok ki. O da atlarÄ±yla itleriyle saldÄ±rÄ±yor. Sen de atlarÄ±nla itlerinle saldÄ±rÄ±yorsun." dedi.

"ONDAN FARKI OLMADIÄžINI BÄ°LÄ°YORUZ"

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n Merkel'in sözlerine verdiÄŸi yanÄ±t: "Cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±mÄ±za yapÄ±lan saygÄ±sÄ±zlÄ±k aynÄ± zamanda uluslararasÄ± diplomasiye yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Avrupa'nÄ±n savunduÄŸunu iddia ettiÄŸi demokrasi toplanma hürriyeti milyarlarca insanÄ±n gözünde deÄŸeri kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. ÇÄ±kmÄ±ÅŸ Almanya Åžansölyesi 'ben onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±m' diyor, ondan farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Onlar da atlarÄ±yla itleriyle saldÄ±rÄ±yor siz de atÄ±nÄ±z itinizle saldÄ±rÄ±yorsunuz. Trabzonlu Hüseyin Kurt kardeÅŸimize köpekleriyle saldÄ±rÄ±yorlar. Kendisiyle görüÅŸtüm, acil ÅŸifalar diledim. Avrupa ülkelerinin destek veriyor olmasÄ± manidardÄ±r."