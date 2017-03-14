CHP lideri itibarÄ±mÄ±zÄ± Ä°srail'e satan hÃ¼kÃ¼met referandum Ã¶ncesi aslan kesiliyor dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "HalkÄ±n 'hayÄ±r' iradesini kÄ±rmak için Avrupa'da bile gerilim ortamÄ± yaratÄ±yorlar. Halk gerilimden bÄ±ktÄ±. 16 Nisan'da bunu onlar da görecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

"Bu millet de bu ülkenin itibarÄ± da umurunuzda deÄŸil. 20 milyon dolara itibarÄ±mÄ±zÄ± Ä°srail'e satan hükümet, referandum öncesi aslan kesiliyor." ifadesini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Enerji BakanÄ±'nÄ±n uçaÄŸÄ± Irak'a alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nda, askerimizin baÅŸÄ±na çuval geçirildiÄŸinde, referandum yok diye mi ses çÄ±karmaya gerek duymadÄ±nÄ±z? 'Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkmasÄ±n' dediler, iktidarlarÄ± boyunca Ä°srail, Rusya, Almanya dahil gücümüzü test etmeyen kalmadÄ±. GörünüÅŸte aslan kesilenler, gizli görüÅŸmelerden medet umuyor. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hollanda BaÅŸbakanÄ± ile 8 kez ne konuÅŸtuÄŸunu neden açÄ±klamÄ±yor? HalkÄ±n 'hayÄ±r' iradesini kÄ±rmak için Avrupa'da bile gerilim ortamÄ± yaratÄ±yorlar. Halk gerilimden bÄ±ktÄ±. 16 Nisan'da bunu onlar da görecek."