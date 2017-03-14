Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/03/2017 18:29

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Irak BaÅŸbakanÄ± arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ibadi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakan'Ä± Ä°badi ile terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi ile telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi ile telefonla görüÅŸtü. GörüÅŸmede YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türkiye'nin DEAÅž'la Mücadele UluslararasÄ± Koalisyon içindeki güçlü iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini, baÅŸta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda tutum ve beklentilerini ifade etti.

"IRAK'TA TÜRKÄ°YE'YE KARÅžI BÄ°R TEHDÄ°DE Ä°ZÄ°N VERMEYÄ°Z"

GörüÅŸmede terörle mücadelede iÅŸbirliÄŸinin ilerletilmesi ele alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca BaÅŸika KampÄ± da görüÅŸüldü. Ä°badi'nin "Irak'ta Türkiye'ye karÅŸÄ± bir tehdide izin vermeyiz"

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tbmm

Meclis o tarihten itibaren tatile giriyor

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