Hollanda BaÅŸbakanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sert sÃ¶ylemlerini eleÅŸtirdi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, ErdoÄŸan'Ä±n sert sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± eleÅŸtiri de bulunarak, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesini konuÅŸabilmek iÃ§in ErdoÄŸan'Ä±n tonunu dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi gerekiyor." dedi.

Hollanda'da seçime bir gün kala Liberal Parti lideri BaÅŸbakan Mark Rutte, "CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ±nda Hollanda'nÄ±n rolüne iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±nÄ± ise 'tarihin yeniden yazÄ±lmasÄ±' diyerek yorumladÄ±.Seçimlerde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'le benzer söylemleri paylaÅŸan Rutte'nin açÄ±klamalarÄ±, ülkedeki göçmen kökenliler tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor.

"MÜSLÜMANLARA KARÅžI SAVAÅž ZATEN BAÅžLADI"

Furkan Atay isimli Türk kökenli Hollanda vatandaÅŸÄ±, Ä±rkçÄ± söylemleri, "Müslümanlara karÅŸÄ± zaten baÅŸlamÄ±ÅŸ olan savaÅŸÄ±n parçasÄ±." ÅŸeklinde deÄŸerlendirdi. Avrupa'daki seçimlerin bu tür söylemleri ateÅŸlediÄŸini belirten Atay, "GidiÅŸat zaten iyi deÄŸil. Hollanda vatandaÅŸÄ±sÄ±nÄ±z diyorlar ama bunu hissettirmiyorlar." dedi. Seçimde Türk kökenli Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduÄŸu DENK Partisine oy vereceÄŸini ifade eden Akay, "Bizi temsil edecek baÅŸka bir parti göremiyorum. Daha önce hep diÄŸer partilere oy verdik ama hiçbiri sözünü yerine getirmedi." ifadesini kullandÄ±. Pakistan kökenli Sebas Khan da, Ä±rkçÄ± söylemlerin yeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben burada doÄŸdum büyüdüm. IrkçÄ±lÄ±k zaten hep vardÄ± ama bunu her zaman belli etmiyorlar. SakalÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra bunu yaÅŸadÄ±m." diye konuÅŸtu. Seçimlerde içerikten çok partiye ilgiyi artÄ±rmak için çaba gösterildiÄŸini belirten Khan, "Bir parti lideri olarak, 'Ä°slam, bomba ve terörist' desem daha çok ilgi görür. Ama eÄŸitim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ÅŸu, veya ÅŸöyle tasarruf yapacaÄŸÄ±z denince az ilgi görüyor. Tüm bunlar, daha çok popülizm ve ÅŸov için yapÄ±lÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"SOL PARTÄ°LERÄ°N TAVIRLARINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMESÄ° LAZIM"

HollandalÄ± Robert Donkers, son açÄ±klamalarÄ±n devlet yönetmekle deÄŸil oy kazanmakla ilgisi bulunduÄŸunu ifade ederek, "Bu ÅŸekilde siyaset yanlÄ±ÅŸ yöne doÄŸru gidiyor. IrkçÄ± söylemlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman PVV büyüdükçe diÄŸer partiler de onun söylediklerini söylüyor. Çünkü onlar daha büyük parti olmak istiyorlar. Sol partilerin tavÄ±rlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip daha çok ülkenin sorunlarÄ± ile uÄŸraÅŸmasÄ± lazÄ±m. Bunu yaptÄ±klarÄ± zaman PVV gibi bir parti küçülecektir." dedi. Gelinen durum karÅŸÄ±sÄ±nda endiÅŸeli olduÄŸunu belirten Donkers, "Çünkü sol ve merkez partiler bunu yapmazsa saÄŸ partiler giderek yükselecektir." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Ä°smini vermeyen 75 yaÅŸÄ±ndaki emekli bir HollandalÄ± seçmen, "Siyasetin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa doÄŸru giderek radikalleÅŸmesine karÅŸÄ±yÄ±m. Birbirimize daha çok hoÅŸgörülü davranarak sorunlarÄ± beraber çözmeliyiz. Siyasetteki saÄŸÄ± artÄ±k merkeze çekip birlikte sorunlarÄ± çözmeliyiz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Hollanda'da yarÄ±n yapÄ±lacak genel seçime 14 parti katÄ±lÄ±yor. BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Liberal Partisi (VVD) en avantajlÄ± olarak öne çÄ±ksa da hiçbir partinin tek baÅŸÄ±na iktidar ÅŸansÄ± bulunmuyor. Anketlerde Wilders liderliÄŸindeki Özgürlük Partisi (PVV) ikinci sÄ±rayÄ± alÄ±yor.