Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/03/2017 18:58

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± el-Ä°badi arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede DEAÅž ile mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile görüÅŸmesinde, Türkiye'nin DEAÅž'la Mücadele UluslararasÄ± Koalisyon içindeki güçlü iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti, baÅŸta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.

Ä°KÄ°LÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER VE BÖLGESEL GELÄ°ÅžMELER KONUÅžULDU

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile telefon görüÅŸmesinde, güvenlikten ekonomiye, ikili iliÅŸkilerin gündeminde yer alan konular ve bölgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±. GörüÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°badi, baÅŸta terörle mücadele olmak üzere ikili iÅŸ birliÄŸinin ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini bir kez daha teyit etti, BaÅŸika kampÄ± konusunda devam eden diyalog sürecine deÄŸindi.

DEAÅž'LA MÜCADELE

Türkiye'nin DEAÅž'la Mücadele UluslararasÄ± Koalisyonu içerisindeki güçlü iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi de iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da geliÅŸtirilmesine verdikleri önemin altÄ±nÄ± çizdi.Güvenlik ve terörle mücadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine iÅŸaret eden Ä°badi, Türkiye'ye karÅŸÄ± Irak topraklarÄ±nda herhangi bir tehdide izin verilmeyeceÄŸini belirtti.

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Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye ile ihtilaf yaratmak kimsenin Ã§Ä±karÄ±na olmaz

Hollanda-TÃ¼rkiye arasÄ±nda devam eden diplomatik krizle ilgili aÃ§Ä±klama yapan Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, gerilimin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerde ciddi ihtilaf yaratmak kimsenin Ã§Ä±karÄ±na deÄŸildir." dedi.


BM'den TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizi hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizle ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmayacaklarÄ±nÄ± ve konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.


Numan KurtulmuÅŸ Hollanda'ya ekonomik alanda yaptÄ±rÄ±mlar da gelebilir dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin siyasi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na Hollanda'nÄ±n 'Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil' sÃ¶ylemine karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da gelebileceÄŸini sÃ¶yledi.