BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak BaÅŸbakanÄ± el-Ä°badi arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede DEAÅž ile mÃ¼cadele konusu ele alÄ±ndÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile görüÅŸmesinde, Türkiye'nin DEAÅž'la Mücadele UluslararasÄ± Koalisyon içindeki güçlü iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti, baÅŸta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.

Ä°KÄ°LÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER VE BÖLGESEL GELÄ°ÅžMELER KONUÅžULDU

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile telefon görüÅŸmesinde, güvenlikten ekonomiye, ikili iliÅŸkilerin gündeminde yer alan konular ve bölgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±. GörüÅŸmede, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°badi, baÅŸta terörle mücadele olmak üzere ikili iÅŸ birliÄŸinin ilerletilmesi yönündeki ortak iradelerini bir kez daha teyit etti, BaÅŸika kampÄ± konusunda devam eden diyalog sürecine deÄŸindi.

DEAÅž'LA MÜCADELE

Türkiye'nin DEAÅž'la Mücadele UluslararasÄ± Koalisyonu içerisindeki güçlü iÅŸ birliÄŸi ve katkÄ±larÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸta PKK/PYD olmak üzere terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tutum ve beklentilerini muhatabÄ±na ifade etti.Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi de iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da geliÅŸtirilmesine verdikleri önemin altÄ±nÄ± çizdi.Güvenlik ve terörle mücadele alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine iÅŸaret eden Ä°badi, Türkiye'ye karÅŸÄ± Irak topraklarÄ±nda herhangi bir tehdide izin verilmeyeceÄŸini belirtti.