Numan KurtulmuÅŸ Hollanda'ya ekonomik alanda yaptÄ±rÄ±mlar da gelebilir dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin siyasi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na Hollanda'nÄ±n 'Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil' sÃ¶ylemine karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da gelebileceÄŸini sÃ¶yledi.

CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, Hollanda'ya karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da yapÄ±labileceÄŸini açÄ±kladÄ±. HollandalÄ±lar bu yaptÄ±klarÄ±nÄ± telafi edene kadar baskÄ±larÄ±n süreceÄŸini açÄ±klayan KurtulmuÅŸ, "Özür dileyecekler ve telafi edecekler. Siyasi yaptÄ±rÄ±mlarla baÅŸladÄ±k ekonomik alanda yaptÄ±rÄ±mlar da gelebilir. Hollanda'dan yaptÄ±klarÄ±nÄ± düzeltmelerini bekliyoruz. Biz iÅŸi daha ileriye götürmeden krizi baÅŸlatanÄ±n krizi çözmesini istiyoruz. Ortaya koyduÄŸumuz yaptÄ±rÄ±mlar birebir misillemedir. Onlar ne yaptÄ±larsa karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. Ve onlarÄ±n bu siyasi yaptÄ±rÄ±mlar sonucunda telefai edeceklerini ümit ediyoruz." dedi. KurtulmuÅŸ, ayrÄ±ca Rutterdam Büyükelçisinin geri çekilmeyeceÄŸini de açÄ±kladÄ±.

TEMSÄ°LCÄ°LÄ°KLERÄ°N ETRAFI GÜVENLÄ°K ÇEMBERÄ°NE ALINDI

Numan KurtulmuÅŸ, "Hollanda temsilcilikleri etrafÄ±nda gerekli önlemler alÄ±ndÄ± ÅŸuan binanÄ±n içerisine girilemez." dedi. Temsilciliklerin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlerine açÄ±klÄ±k getiren KurtulmuÅŸ, uygulamanÄ±n temsilciliklerdeki çalÄ±ÅŸanlarÄ± içerde tutmak için yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± binanÄ±n etrafÄ±nÄ±n güvenlik çemberine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n baÅŸörtüsü kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren KurtulmuÅŸ, "Bu asla Avrupa'nÄ±n hiç bir standartÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan yüz karasÄ± bir karardÄ±r. O rap rap rap artan ayak seslerinin, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tezahürlerinden birisidir. SÄ±rf baÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ± takdirde bir kÄ±z iÅŸten atÄ±labilir." diye konuÅŸtu.