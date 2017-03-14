BM'den TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizi hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizle ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmayacaklarÄ±nÄ± ve konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Vellucci, AA muhabirinin, "Hollanda'nÄ±n, Viyana SözleÅŸmesi'ni ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle kÄ±nanmasÄ± gerekmez mi, Hollanda'da bir Türk bakan, kendi ülkesinin baÅŸkonsolosluÄŸuna alÄ±nmÄ±yor. BM konuyla ilgili neden sessiz kalÄ±yor? Hollanda, insan haklarÄ± ve uluslararasÄ± hukuku ihlal etmedi mi, Hollanda'yÄ± kÄ±namazsanÄ±z gelecekte benzer durumlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda diÄŸer ülkeleri nasÄ±l kÄ±nayacaksÄ±nÄ±z? " sorusuna cevaben, "Bu konu hakkÄ±nda yorum yapmayacaÄŸÄ±z." dedi.

ANCAK Ä°LGÄ°LÄ° ÜLKELER DEÄžERLENDÄ°RME YAPAR

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±nÄ±n üzerinden üç gün geçmesine raÄŸmen BM'nin konuyla ilgili açÄ±klama yapmamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Vellucci, "BM olarak, bir ülkenin, güvenlik gerekçe gösterilerek aldÄ±ÄŸÄ± bir karar hakkÄ±nda açÄ±klama yapmayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Velucci, BM olarak konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ±, konuyla ilgili deÄŸerlendirmenin ancak ilgili ülkeler tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"HOLLANDA'DA OFÄ°SÄ°MÄ°Z YOK, KONUYA HAKÄ°M DEÄžÄ°LÄ°Z"

BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi sözcülerinden Ravina Shamdasani de, "Viyana SözleÅŸmesi bizim kurumuzun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karmaÅŸÄ±k bir konu ve sadece insan haklarÄ± ile ilgili deÄŸil." diyerek soruya cevap vermekten kaçÄ±ndÄ±.BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi sözcülerinden Rupert Colville, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hollanda polisinin, baÅŸkonsolosluÄŸun bulunduÄŸu bölgede toplanan ve uygulamayÄ± protesto eden Türk vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸiddet uygulamasÄ±ndan bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.Colville, Hollanda'da ofislerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rotterdam'da yaÅŸanan olaylara tam olarak hakim olamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. AA muhabirinin medyaya yansÄ±yan Hollanda polisinin ÅŸiddet içeren görüntülerini hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Colville, konuyu detaylÄ± inceleyeceklerini ve daha sonra bu konuda bir açÄ±klama yapabileceklerini bildirdi.