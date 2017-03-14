Ana Sayfa | SÄ°YASET 14/03/2017 20:25

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye ile ihtilaf yaratmak kimsenin Ã§Ä±karÄ±na olmaz


Hollanda-TÃ¼rkiye arasÄ±nda devam eden diplomatik krizle ilgili aÃ§Ä±klama yapan Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, gerilimin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerde ciddi ihtilaf yaratmak kimsenin Ã§Ä±karÄ±na deÄŸildir." dedi.

SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'a mevkidaÅŸÄ± Ivica Dacic ile görüÅŸen Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki diplomatik krize deÄŸindi.Ä°talyan basÄ±nÄ±na göre taraflara itidal çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Alfano, "Gerilimi düÅŸürmeye ihtiyaç var. Herkese polemiklerden kaçÄ±nma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunma zorunluluÄŸumuz var. Türkiye ile iliÅŸkilerde ciddi ihtilaf yaratmak kimsenin çÄ±karÄ±na deÄŸildir." dedi.Türkiye'nin referandum kampanyasÄ± süreci içerisinde olduÄŸunu bildiklerini aktaran Alfano, buna karÅŸÄ±lÄ±k Hollanda gibi bazÄ± ülkelerin de tutumlarÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lamamak gibi bir durumlarÄ±nÄ±n olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Alfano, "Türkiye ile son dönemde, çok iyi bir iÅŸbirliÄŸine sahip olduk. Ä°liÅŸkilerimizin iyiliÄŸi herkesçe biliniyor. Ancak buna raÄŸmen, tarihimiz ve geleneÄŸimiz dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± konulara gözlerimizi kapatamayÄ±z." diye konuÅŸtu.

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BM'den TÃ¼rkiye Hollanda diplomatik krizi hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Cenevre Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Alessandra Vellucci, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizle ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmayacaklarÄ±nÄ± ve konunun muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.


Numan KurtulmuÅŸ Hollanda'ya ekonomik alanda yaptÄ±rÄ±mlar da gelebilir dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin siyasi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na Hollanda'nÄ±n 'Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸil' sÃ¶ylemine karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da gelebileceÄŸini sÃ¶yledi.


Hollanda BaÅŸbakanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n sert sÃ¶ylemlerini eleÅŸtirdi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, ErdoÄŸan'Ä±n sert sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± eleÅŸtiri de bulunarak, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesini konuÅŸabilmek iÃ§in ErdoÄŸan'Ä±n tonunu dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi gerekiyor." dedi.