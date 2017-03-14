Almanya'nÄ±n kini bitmiyor mezarlÄ±ÄŸa Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ± dikecekler

Almanya, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nda bulunduÄŸu Lehmbacher Weg MezarlÄ±ÄŸÄ±'na sÃ¶zde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ± dikileceÄŸini belirtti. KÃ¶ln BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, anÄ±t iÃ§in onay verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Almanya'da Köln BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sözde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± AnÄ±tÄ± için onay verdi. Köln BüyükÅŸehir Belediye Meclisi'nin Ana Komisyonunda alÄ±nan karara göre sözde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ±, Lehmbacher Weg MezarlÄ±ÄŸÄ±'na dikilecek.Toplam 5 bin üyesi bulunan Köln Ermeni-Hristiyan Cemaati'nin YeÅŸil Alanlar Komisyonu'na baÅŸvurusuyla gündeme gelen sözde SoykÄ±rÄ±mÄ± AnÄ±tÄ±, daha sonra Åžikayet Komisyonu'na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 2015 yÄ±lÄ± sonunda Åžikayet Komisyonu'ndan olumlu yönde karar çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, konu Ana Komisyon'un gündemine gelmiÅŸti.

MÜSLÜMANLARIN DA OLDUÄžU MEZARLIÄžA DÄ°KÄ°LECEK

Müslümanlara ait bir bölümün de bulunduÄŸu Lehmbacher Weg MezarlÄ±ÄŸÄ±'na sözde SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±'nÄ±n dikilecek olmasÄ±na, Köln Türkleri DayanÄ±ÅŸma ve Ä°nisiyatif Platformu'nun Sözcüsü Levent TaÅŸkÄ±ran tepki gösterdi.SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±nÄ±n dikileceÄŸi mezarlÄ±k önünde açÄ±klama yapan Levent TaÅŸkÄ±ran, "Platform olarak bu konuyu yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r takip ediyoruz. Köln Belediyesi ve Köln'deki siyasi partilerle gerekli görüÅŸmeleri yaptÄ±k. Ama maalesef olay, Ana Komisyon'da bizim hiçbir ÅŸekilde görüÅŸümüz alÄ±nmadan, bütün fraksiyonlarÄ±n da ortak kararÄ± olarak aleyhimize geliÅŸmiÅŸtir" dedi.KararÄ±n siyasi olduÄŸunu savunan Sözcü TaÅŸkÄ±ran sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "GörüÅŸmelerde biz, her taraftan insanlarÄ±n öldüÄŸünü ve bunlarÄ±n topluca anÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi önerisini sunduk. Buna da sÄ±cak bakÄ±lmadÄ±. Bu ÅŸekilde bir karar alÄ±nmasÄ± buradaki Türklere saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bu kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz ve antidemokratik buluyoruz."Köln BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Henriette Reker, kararÄ±n tüm fraksiyonlarÄ±n birliÄŸiyle alÄ±nmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Köln Anakent Belediye Meclisi Üyesi Malik Karaman (SPD), DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendisinin kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ana Komisyon'da görevli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Karaman, alÄ±nan kararÄ±n kesin olduÄŸunu ve uygulanmasÄ± için baÅŸka bir oylamaya ihtiyaç bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.