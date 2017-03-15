Bakan Ã‡elik AB sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± sÃ¼rmeyecek dedi

Bakan Ã–mer Ã‡elik, AB'ye verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n devam etmesi iÃ§in bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek yeni tedbirler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da bildirdi.

AB BakanÄ± Ömer Çelik, Avrupa BirliÄŸi'ne rest çekti. Çelik, "AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Bu ÅŸartlar altÄ±nda terör mevzuatÄ±nÄ± geniÅŸletemeyiz. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sürmesi için bir neden yok" dedi. Söz verip tutmamanÄ±n AB'nin teamülüne dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan Bakan Çelik, "Yeni tedbirler üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.