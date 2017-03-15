Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/03/2017 09:56

Bakan Ã‡elik AB sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± sÃ¼rmeyecek dedi


Bakan Ã–mer Ã‡elik, AB'ye verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n devam etmesi iÃ§in bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek yeni tedbirler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da bildirdi.

AB BakanÄ± Ömer Çelik, Avrupa BirliÄŸi'ne rest çekti. Çelik, "AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Bu ÅŸartlar altÄ±nda terör mevzuatÄ±nÄ± geniÅŸletemeyiz. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sürmesi için bir neden yok" dedi. Söz verip tutmamanÄ±n AB'nin teamülüne dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan Bakan Çelik, "Yeni tedbirler üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AB Ã¼lkelerine karÅŸÄ± sert ve kaba sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nalÄ±m dedi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ve Hollanda ile devam eden gergin krizden sonra bir aÃ§Ä±klama yaparak, "AB Ã¼lkelerine karÅŸÄ± sert ve kaba sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nalÄ±m.Oradaki vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

melih gÃ¶kÃ§ek ve bÃ¼lent arÄ±nÃ§

Melih GÃ¶kÃ§ek'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'Ä± BaÅŸbakan yapacaklardÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ hakkÄ±nda bomba iddialarda bulundu


Almanya'nÄ±n kini bitmiyor mezarlÄ±ÄŸa Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ± dikecekler

Almanya, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nda bulunduÄŸu Lehmbacher Weg MezarlÄ±ÄŸÄ±'na sÃ¶zde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tÄ± dikileceÄŸini belirtti. KÃ¶ln BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, anÄ±t iÃ§in onay verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.