Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/03/2017 10:00

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m AB Ã¼lkelerine karÅŸÄ± sert ve kaba sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nalÄ±m dedi


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya ve Hollanda ile devam eden gergin krizden sonra bir aÃ§Ä±klama yaparak, "AB Ã¼lkelerine karÅŸÄ± sert ve kaba sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nalÄ±m.Oradaki vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TBMM'nin bu hafta çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ara vermesinin ardÄ±ndan, referandum kampanyasÄ±na hÄ±z vermeye hazÄ±rlanan AK Parti'de son grup toplantÄ±sÄ± genel merkezde yapÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekillerine kampanya boyunca izlenmesi gereken yolla ilgili genel deÄŸerlendirmelerde bulunurken, AB ülkeleriyle yaÅŸanan krizle ilgili olarak da partililerin takÄ±nmasÄ± gereken tavÄ±r konusunda uyarÄ± yaptÄ±.

AB KRÄ°ZÄ° UYARISI

YÄ±ldÄ±rÄ±m özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: "AB ülkelerine karÅŸÄ± sert ve kaba söylemlerden kaçÄ±nalÄ±m. Oradaki vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak lazÄ±m. Mütedil olmak lazÄ±m. Bu konuyla ilgili deÄŸerlendirme yaparken, 'bu iÅŸ bize yaradÄ±' gibi açÄ±klamalardan kaçÄ±nÄ±n. Bu yaklaÅŸÄ±m doÄŸru deÄŸil. Bu sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸmayÄ±n, uzatmayÄ±n, iÅŸimize bakalÄ±m. Sosyal medyadan sorumsuz açÄ±klamalarda buLunmayalÄ±m. Laf aÄŸÄ±zdan çÄ±kmadan sizin, çÄ±ktÄ±ktan sonra siz onun esiri olursunuz.

(Kaynak: Hürriyet)

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