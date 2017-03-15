Kaynak EcdadÄ±mÄ±z asla soykÄ±rÄ±m yapmamÄ±ÅŸtÄ±r Avrupa soykÄ±rÄ±mÄ± icat etmiÅŸtir dedi

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak KahramanmaraÅŸ'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen bir organizasyonda "600 yÄ±l 3 kÄ±tada yÃ¶netim saÄŸlayan ecdadÄ±mÄ±z asla soykÄ±rÄ±m yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Asla emperyalist olmamÄ±ÅŸ, kÃ¼ltÃ¼r emperyalizmine, diline, inancÄ±na, Ä±rkÄ±na mÃ¼dahale etmemiÅŸtir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak,BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü'nün organizasyonunda KahramanmaraÅŸ'ta bölge illerinden gazetecilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da, yerel basÄ±nÄ±n Türkiye için önemine iÅŸaret ederek bu önemin sadece siyasetçiler için deÄŸil ülke menfaatleri için de deÄŸerli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"ECDADIMIZ SOYKIRIMLA ANILMAMIÅžTIR"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Türkiye'nin terörle mücadele ettiÄŸini belirtti."Bize, terörle mücadele eden Türkiye'ye 'terörle mücadele yasanÄ±zÄ± gevÅŸetin' diyen Avrupa, kendisi bizzat demokratik deÄŸerleri ayak altÄ±na almakta, demokrasi için oralarda olan Türkiye'nin sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na, milletvekillerine, bakanlarÄ±na terör estirmektedir. Avrupa, dünyaya soykÄ±rÄ±mÄ± icat eden bir bölgedir. Bizim ecdadÄ±mÄ±z asla soykÄ±rÄ±mla anÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r" diyen Kaynak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "600 yÄ±l 3 kÄ±tada yönetim saÄŸlayan ecdadÄ±mÄ±z asla soykÄ±rÄ±m yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Asla emperyalist olmamÄ±ÅŸ, kültür emperyalizmine, diline, inancÄ±na, Ä±rkÄ±na müdahale etmemiÅŸtir. OsmanlÄ±'nÄ±n hüküm sürdüÄŸü topraklarda halen insanlar kendi dilleriyle konuÅŸmaya, kendi kültürlerini yaÅŸatmaya devam etmiÅŸtir. Åžimdi bakÄ±yorsunuz, dini sembol sayÄ±lacak ÅŸeylerle çalÄ±ÅŸamazsÄ±nÄ±z diyorlar. Avrupa için Orta ÇaÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na gidiÅŸin ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bilim adamlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda engizisyon mahkemelerini bu millet kurmadÄ±. Galileo'yu idama bu millet göndermedi."