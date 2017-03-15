Alman gazetecinin sorusuna Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sert yanÄ±t

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Almanya bir gazetecinin 'Sizin Ã¼lkenize gelen her turist tutuklanÄ±yormuÅŸ, o yÃ¼zden gelmeye korkuyoruz' dediÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ben buna zÄ±rva demeyeceÄŸim de ne diyeceÄŸim?" dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Çanakkale ValiliÄŸini ziyaret etti. ÇavuÅŸoÄŸlu, daha sonra Çanakkale Ticaret ve Sanayi OdasÄ±'nda STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda eski Türkiye'yi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Biz çok yönlü bir dÄ±ÅŸ politika izliyoruz. Avrupa ile bizim bir problemimiz yok. Ama görüyoruz ki Avrupa'nÄ±n Türkiye ile problemi var. Bizim dünyanÄ±n baÅŸka bir yeriyle de problemimiz yok. Niye olsun ki problemimiz. Durup dururken bir ülkeyle bir milletle bir toplulukla niye kavga edelim. Bizle dost olana biz de dost oluruz" dedi.

"BEN BUNA ZIRVA DEMEYECEÄžÄ°MDE NE DÄ°YECEÄžÄ°M?"

BazÄ± Avrupa ülkelerinin, Türkiye'yi haklÄ± bulmasÄ±na raÄŸmen açÄ±klamalarÄ±nda Hollanda'ya destek verdiÄŸine dikkat çeken Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Åžimdi Almanya'da bir tane gazeteci bana soru soruyor, 'Sizin ülkenize gelen her turist tutuklanÄ±yormuÅŸ, o yüzden gelmeye korkuyoruz.' Ben bunun zÄ±rva olduÄŸunu söyledim. Bunun Ä°ngilizcesi baÅŸka bir kelime. Vay efendim bunu kelime kelime çevirip ondan sonra bakan ÅŸöyle dedi. Ben buna zÄ±rva demeyeceÄŸim de ne diyeceÄŸim? Bir gazeteci çÄ±kÄ±p, 'Sizin ülkenize gelen her turist tutuklanÄ±yormuÅŸ' derse ne diyeceÄŸim? Yani bir gazeteci önce dürüst olmalÄ±. Bugün Avrupa'daki gazeteciler dürüst deÄŸil. Çünkü onlarÄ± da yönlendiren siyasetçilerdir, derin devlettir. Bugün Almanya'daki gazetelerin hepsi, yüzde yüzü, bu sistemin kontrolündedir. Bunu bilerek söylüyorum, çok iddialÄ± bir ÅŸekilde söylüyorum. Alman arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla görüÅŸtüÄŸümüz zaman onlarÄ±n da yüzüne söylüyorum. Hiç de bir ÅŸey söylemiyorlar. Ama iÅŸte böyle bir Avrupa'nÄ±n kendisini tekrar gözden geçirip, tekrar eski fabrika ayarlarÄ±na dönmesi lazÄ±m. Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± fabrika ayarlarÄ±na dönmesi lazÄ±m. Çünkü bu Avrupa'nÄ±n gidiÅŸi felaket. Bu Avrupa'nÄ±n gidiÅŸi maalesef endiÅŸe verici. Avrupa Türkiye'deki referandum konusunda da taraf tutuyor. Gazetelere manÅŸet atÄ±yor, siyasetçileri taraf tutuyor. Neden taraf tutuyorsunuz? Bugüne kadar biz hiç taraf tutmadÄ±k. Sen taraf tutarsan biz de taraf tutmaya baÅŸlarÄ±z. Sen orada yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Türkler etkin olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorsan hiç kusura bakma ters teper. Ama bizim herhangi bir taraf tutmamÄ±z da oradaki Türklerin nasÄ±l oy vereceÄŸini de onlar iyi tahmin eder. Ama biz bunu doÄŸru bulmuyoruz. Bugüne kadar da hiç müdahale etmedik. 15 senedir iktidardayÄ±z imasÄ±nÄ± bile yapmÄ±yoruz. Niye? BaÅŸka ülkelerin iç siyasetlerine karÄ±ÅŸmayÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Ama onlar bizim iç siyasetimize karÄ±ÅŸmaya baÅŸlarlarsa biz de karÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Yani onlarÄ±n anladÄ±ÄŸÄ± dilden biz de konuÅŸmasÄ±nÄ± biliriz. Ama bununla da kalmayÄ±z, ama bu doÄŸru bir ÅŸey olmaz."