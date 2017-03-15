Ä°ncirlik'ten Ã§ekilmek istemediklerini aÃ§Ä±kladÄ± Alman Savunma BakanÄ± bu bizi gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirir dedi

Alman Savunma BakanÄ± Ursula Von der Leyen, IÅžÄ°D'i yok etmek yÃ¶nÃ¼nde Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etme fikrinde olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, ""Bu bizi gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirir ve akÄ±llÄ±ca bir karar olmaz" dedi.

Alman Savunma BakanÄ± Ursula Von der Leyen, Türkiye ile Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan toplantÄ± krizi sonrasÄ±nda yoÄŸun olarak dillendirilmeye baÅŸlanan Ä°ncirlik'ten çekilme fikrine karÅŸÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°ncirlikten çekilmenin "Türkiye'ye bir mesajdan ziyade, IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± mücadelede uluslararasÄ± koalisyonun iÅŸini zorlaÅŸtÄ±racak bir adÄ±m" olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Alman Savunma BakanÄ±, Alman askerlerinin Ä°ncirlik'te Türkiye için deÄŸil, IÅžÄ°D nedeniyle bulunduÄŸunu söyledi. Ä°ncirlik'ten çekilmenin Almanya'yÄ± IÅžÄ°D ile mücadeleden kopartacaÄŸÄ±nÄ± belirten Von der Leyen, "Bu bizi güçsüzleÅŸtirir ve akÄ±llÄ±ca bir karar olmaz" dedi. N-tv.de'nin bildirdiÄŸine göre, Von der Leyen, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasÄ± gerektiÄŸini de söyledi. Türkiye'nin NATO'da çok da kolay bir ortak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Von der Leyen, "Ancak, kimse NATO dÄ±ÅŸÄ±nda kalacak bir Türkiye'nin bizi daha çok dinleyeceÄŸi ve iliÅŸkilerin daha kolay olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmemeli" dedi.