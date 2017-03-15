CHP lideri Amasya'da halka seslendi Anayasa hepimizin olmalÄ±dÄ±r dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Amasya kent meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen mitingde halka hitap etti

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lardan slogan atmamalarÄ±nÄ± isteyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "DüÅŸünmemiz gereken günlerden geçiyoruz. SandÄ±ÄŸa giderken düÅŸünerek, hareket edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.AnayasanÄ±n herkesin canÄ±nÄ± ve malÄ±nÄ± güvenlik altÄ±na alan bir anayasa olmasÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"O anayasa hepimizin anayasasÄ± olmalÄ±dÄ±r. Benim gibi düÅŸünmeyen insanÄ±n da anayasasÄ± olmalÄ±dÄ±r. Ben düÅŸünüyorum diye herkes benim gibi düÅŸünmek zorunda olmamalÄ±dÄ±r. Anayasa bir uzlaÅŸma belgesi olmalÄ±dÄ±r. Bizim hepimizin ortak paydasÄ± olmak zorundadÄ±r. O nedenle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini görüÅŸürken bu, A partisinin B partisinin görüÅŸü deÄŸildir. Beraber düÅŸüneceÄŸiz hepimiz hangi partiden olursak olalÄ±m. Burada hiçbir siyasi partinin bayraÄŸÄ± yok. Niye yok? Çünkü anayasa bir partinin anayasasÄ± deÄŸil, hepimizin anayasasÄ±. O nedenle sandÄ±ÄŸa giderken ister saÄŸcÄ± olalÄ±m, ister solcu, ister ortacÄ±, ister doÄŸuda yaÅŸayalÄ±m ister batÄ±da, ister güneyde, ister kuzeyde... YaÅŸam tarzÄ±mÄ±z farklÄ± olabilir, kimliklerimiz farklÄ± olabilir, inançlarÄ±mÄ±z farklÄ± olabilir ama biz bir arada huzur içinde yaÅŸamak istiyoruz. KutuplaÅŸmak deÄŸil, kavga etmek deÄŸil bir arada yaÅŸamak istiyoruz. Anayasa bizlere bu güvenceleri saÄŸlamalÄ±."

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugünkü modelde baÅŸbakanÄ±n ve bakanlarÄ±n aynÄ± zamanda milletvekili olduÄŸunu, hepsinin parlamentoya gelerek, hesap verdiklerini anlattÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Bütçeleri gelir, gensorularÄ± gelir, soru önergeleri gelir, hesap verirler. Sizin bir sorununuz çÄ±kar tapuda, nüfusta baÅŸka bir yerde, Ankara'ya atlar gidersiniz milletvekiliyle görüÅŸürsünüz. 'Benim bu sorunumu çöz' diye. O da açar bakanla görülür. Sorun çözülür çözülmez, oturursunuz en azÄ±ndan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir çay kahve içersiniz. Yeni modelde ne bakanlar ne de baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n hiçbirisi milletvekili deÄŸil. Ama hepsinin milletvekili gibi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olacak. Hiçbirisi Türkiye Büyük Millet Meclisine hesap vermeyecek. Allah aÅŸkÄ±na hangi partiden olursa olsun, bütün vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n saÄŸduyusuna sesleniyorum. Biz 550 milletvekilini niye Meclise seçip gönderiyoruz? BunlarÄ±n içinden bakan olacak bir adam yok mu yani? Niye dÄ±ÅŸarÄ±dan atanÄ±yor. Millete mi güvenmiyorlar? Hani 'milli irade, milli irade' diyorlar. Milli irade milletvekili seçti. Ä°çlerine bak, kendi partinden yetkili, gerçekten konusunda uzman pek çok milletvekili var, getir bakan yap. Olmaz, baÅŸkalarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z."