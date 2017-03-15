BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiye'den belirleniyor dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ardahan'da PTT KavÅŸaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlen mitingde halka seslendi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Vakti zamanÄ±nda memleketi yönetemeyenler ÅŸimdi Türkiye'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye bile sahip çÄ±kamadÄ±lar, ülkenin geleceÄŸine mi karar verecekler" diye konuÅŸtu.

TÜRKÄ°YE OLMAYINCA Ä°ÅžLERÄ° RAST GÄ°TMÄ°YOR

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu millet oynanmak istenen kirli oyunu görüyor ve biliyor. Bunun cevabÄ± 16 Nisan'da. Türkiye, 'evet'le Avrupa'yÄ± inletecek" dedi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti: "Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kÄ±nÄ±yorum. EsasÄ±nda Almanya olsun Hollanda olsun nüfusun çoÄŸu, orada yaÅŸayanlarÄ±n büyük bir kesimi Türkiye'ye karÅŸÄ± düÅŸman deÄŸil, Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatÄ±yorlar, kalkÄ±yorlar Türkiye. Türkiye olmayÄ±nca iÅŸleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiÅŸ, Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan döndüremezler."