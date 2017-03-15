Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/03/2017 15:02

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiye'den belirleniyor dedi

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ardahan'da PTT KavÅŸaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlen mitingde halka seslendi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Vakti zamanÄ±nda memleketi yönetemeyenler ÅŸimdi Türkiye'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye bile sahip çÄ±kamadÄ±lar, ülkenin geleceÄŸine mi karar verecekler" diye konuÅŸtu.

TÜRKÄ°YE OLMAYINCA Ä°ÅžLERÄ° RAST GÄ°TMÄ°YOR

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu millet oynanmak istenen kirli oyunu görüyor ve biliyor. Bunun cevabÄ± 16 Nisan'da. Türkiye, 'evet'le Avrupa'yÄ± inletecek" dedi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti: "Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kÄ±nÄ±yorum. EsasÄ±nda Almanya olsun Hollanda olsun nüfusun çoÄŸu, orada yaÅŸayanlarÄ±n büyük bir kesimi Türkiye'ye karÅŸÄ± düÅŸman deÄŸil, Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatÄ±yorlar, kalkÄ±yorlar Türkiye. Türkiye olmayÄ±nca iÅŸleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiÅŸ, Avrupa'nÄ±n siyaseti de artÄ±k Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan döndüremezler."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Amasya'da halka seslendi Anayasa hepimizin olmalÄ±dÄ±r dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Amasya kent meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen mitingde halka hitap etti


Ä°ncirlik'ten Ã§ekilmek istemediklerini aÃ§Ä±kladÄ± Alman Savunma BakanÄ± bu bizi gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirir dedi

Alman Savunma BakanÄ± Ursula Von der Leyen, IÅžÄ°D'i yok etmek yÃ¶nÃ¼nde Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etme fikrinde olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, ""Bu bizi gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirir ve akÄ±llÄ±ca bir karar olmaz" dedi.


Alman gazetecinin sorusuna Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sert yanÄ±t

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Almanya bir gazetecinin 'Sizin Ã¼lkenize gelen her turist tutuklanÄ±yormuÅŸ, o yÃ¼zden gelmeye korkuyoruz' dediÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ben buna zÄ±rva demeyeceÄŸim de ne diyeceÄŸim?" dedi