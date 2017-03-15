GÃ¶kÃ§ek'in Ã§arpÄ±cÄ± iddialarÄ±na BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'tan sert tepki GÃ¼lÃ¼n geÃ§in

"Gezi dÃ¶neminde ErdoÄŸan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸinde dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek ve BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ baÅŸbakan olacaktÄ±" diye aÃ§Ä±klamada bulunan Melih GÃ¶kÃ§ek'e, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'tan yanÄ±t geldi. "Bir Hint AtasÃ¶zÃ¼nde denir ki: "EÄŸer birileri oturduÄŸu koltuktan kalkmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorsa kesinlikle altÄ±nÄ± kirletmiÅŸtir. Melih GÃ¶kÃ§ek'in hezeyanlarÄ±nÄ± bu aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirmek ve ciddiye almamak gerek."

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, TGRT Haber ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan “Neler Oluyor” programÄ±na konuk oldu. Gökçek, çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu.Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu dönemde Bülent ArÄ±nç’Ä±n vekalet ettiÄŸini hatÄ±rlatan Gökçek, “Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±. Bülent ArÄ±nç kendisine vekalet ediyor. Bülent ArÄ±nç bunlarÄ± Taksim Platformu adÄ± altÄ±nda çaÄŸÄ±rdÄ±. Taksim Platformu Gezi olaylarÄ±nÄ± güya durdurmak için bir liste sundu. Öneriler listesinde ne diyecek aÄŸacÄ± kesme, yeÅŸil alanÄ± arttÄ±r demesi lazÄ±m. BunlarÄ±n 4 tane ana isteÄŸi, köprüyü yapma, kanalÄ± yapma, 2 tane termik santrali yapma, en önemlisi de üçüncü havalimanÄ±nÄ± yapma” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“ARINÇ’I BAÅžBAKAN YAPACAKLARDI”

“Ä°lk defa söylüyorum bunu, yarÄ±n da manÅŸet olacak her yerde” diyen Gökçek, “Recep Tayyip ErdoÄŸan Gezi olaylarÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi zaman düÅŸürülmüÅŸ ve bitmiÅŸ olacaktÄ±. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazÄ±rdÄ± ve bir FETÖ’cünün lafÄ±dÄ±r, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiÅŸtir, ‘Bülent ArÄ±nç BaÅŸbakan olacaktÄ±.’ O tarihte hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve bitmiÅŸti. Bülent ArÄ±nç, ÅŸimdi buna ‘evet’ der, ‘hayÄ±r’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarÄ±na yeni bir ÅŸekil vereceklerdi. Bu uluslararasÄ± bir operasyon, Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± uzaklaÅŸtÄ±rma operasyonu” ifadelerini kullandÄ±.

ARINÇ'TAN YANIT GELDÄ°

Gökçek'in söylediklerine Bülent ArÄ±nç Twitter hesabÄ±ndan sert bir yanÄ±t verdi. ArÄ±nç yanÄ±tÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dÄ±ÅŸÄ± bir yalana ve iftiraya baÅŸvurdu. Belli ki bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var ve hedef ÅŸaÅŸÄ±rtmak istiyor. Bir Hint Atasözünde denir ki: "EÄŸer birileri oturduÄŸu koltuktan kalkmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorsa kesinlikle altÄ±nÄ± kirletmiÅŸtir. Melih Gökçek'in hezeyanlarÄ±nÄ± bu açÄ±dan deÄŸerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. ArtÄ±k siyasetin komedi unsuru olmuÅŸtur. Gülüp geçin... Ä°.Melih Gökçek "Devam edebildiÄŸin kadar et" mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± her sahada uygulayÄ±p; yalana,iftiraya, çirkefliÄŸe de devam edebildiÄŸi kadar ediyor. Ülkemizin; üç harfli belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n komikliklerinden ve üstündeki oklarÄ±n hedefini ÅŸaÅŸÄ±rtma çabalarÄ±ndan daha önemli meseleleri var."