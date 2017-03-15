Ana Sayfa | SÄ°YASET 15/03/2017 19:39

Bakan Sayan Kaya BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de Hollanda'nÄ±n tavÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerde Hollanda ile yaÅŸanan krize iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, konuÅŸmasÄ±nda "Hollanda, demokrasinin temel deÄŸerlerini gözardÄ± ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadÄ±n bakanÄ±na, temsil ettiÄŸi ülkenin konsolosluÄŸuna girme izni vermedi. Ä°fade, toplanma ve hareket özgürlüÄŸümüz en vahÅŸi, baskÄ±cÄ± ve sert ÅŸekilde ihlal edildi. Bu davranÄ±ÅŸ 2017 yÄ±lÄ±nda hala kadÄ±n haklarÄ± ve özgürlüÄŸü konusunda Avrupa'nÄ±n ortasÄ±nda bile ciddi sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyuyor." dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± dile getirdi; "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlayarak çok sayÄ±da Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti. AracÄ±mÄ± kuÅŸatan özel ekibe ateÅŸ emri verildi. Beni karÅŸÄ±lamak için toplanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z polis köpekleri ve atlarla insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleye maruz kaldÄ±. Ülkem ve tüm kadÄ±nlar adÄ±na bu Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± davranÄ±ÅŸÄ± kÄ±nÄ±yorum. Dünya bu korkunç ihlale karÅŸÄ± sessiz kalmamalÄ±."

 
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