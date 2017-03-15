BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ Melih GÃ¶kÃ§ek'in o iddiasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda suskunluÄŸunu bozdu

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ hakkÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddianÄ±n ardÄ±ndan ArÄ±nÃ§ suskunluÄŸunu bozdu

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, “Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±. Bülent ArÄ±nç kendisine vekalet ediyor. Bülent ArÄ±nç bunlarÄ± Taksim Platformu adÄ± altÄ±nda çaÄŸÄ±rdÄ±. Taksim Platformu Gezi olaylarÄ±nÄ± güya durdurmak için bir liste sundu. Öneriler listesinde ne diyecek aÄŸacÄ± kesme, yeÅŸil alanÄ± arttÄ±r demesi lazÄ±m. BunlarÄ±n 4 tane ana isteÄŸi, köprüyü yapma, kanalÄ± yapma, 2 tane termik santrali yapma, en önemlisi de üçüncü havalimanÄ±nÄ± yapma” ÅŸeklinde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

“ARINÇ’I BAÅžBAKAN YAPACAKLARDI”

“Ä°lk defa söylüyorum bunu, yarÄ±n da manÅŸet olacak her yerde” diyen Gökçek, “Recep Tayyip ErdoÄŸan Gezi olaylarÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi zaman düÅŸürülmüÅŸ ve bitmiÅŸ olacaktÄ±. Partinin içinde FETÖ’cü milletvekilleri hazÄ±rdÄ± ve bir FETÖ’cünün lafÄ±dÄ±r, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiÅŸtir, ‘Bülent ArÄ±nç BaÅŸbakan olacaktÄ±.’ O tarihte hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve bitmiÅŸti. Bülent ArÄ±nç, ÅŸimdi buna ‘evet’ der, ‘hayÄ±r’ der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarÄ±na yeni bir ÅŸekil vereceklerdi. Bu uluslararasÄ± bir operasyon, Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± uzaklaÅŸtÄ±rma operasyonu” ifadelerini kullandÄ±.

ARINÇ'TAN YANIT GELDÄ°

Gökçek'in söylediklerine Bülent ArÄ±nç Twitter hesabÄ±ndan sert bir yanÄ±t verdi. ArÄ±nç yanÄ±tÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:"Melih Gökçek, uzun bir aradan sonra ahlak dÄ±ÅŸÄ± bir yalana ve iftiraya baÅŸvurdu. Belli ki bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var ve hedef ÅŸaÅŸÄ±rtmak istiyor. Bir Hint Atasözünde denir ki: "EÄŸer birileri oturduÄŸu koltuktan kalkmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorsa kesinlikle altÄ±nÄ± kirletmiÅŸtir."

Melih Gökçek'in hezeyanlarÄ±nÄ± bu açÄ±dan deÄŸerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. ArtÄ±k siyasetin komedi unsuru olmuÅŸtur. Gülüp geçin... Ä°.Melih Gökçek "Devam edebildiÄŸin kadar et" mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± her sahada uygulayÄ±p; yalana,iftiraya, çirkefliÄŸe de devam edebildiÄŸi kadar ediyor. Ülkemizin; üç harfli belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n komikliklerinden ve üstündeki oklarÄ±n hedefini ÅŸaÅŸÄ±rtma çabalarÄ±ndan daha önemli meseleleri var."

ARINÇ CANLI YAYINDA YANIT VERDÄ°: BU SÖZLER SENARYODAN Ä°BARETTÄ°R

TGRT Haber'e telefonla baÄŸlanan ArÄ±nç'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:"Böyle bir itham hiçbir zaman gerçeÄŸe ulaÅŸamaz. Çünkü yarÄ±n bir gün baÅŸkasÄ± da böyle bir iddiada bulunabilir. Biz bunlara itibar edebilir miyiz? Sabahattin Önkibar da bir liste yayÄ±nladÄ±. Darbe gerçekleÅŸseydi ÅŸunlar ÅŸunlar bakan olacaktÄ± dedi. Bunlar ciddiye alÄ±nmadÄ± mÄ±? YarÄ±n bir uyuÅŸturucu kaçakçÄ±sÄ± yakalansa ben bunlarÄ± Merkel’den aldÄ±m dese inanacak mÄ±yÄ±z? Sadece senaryodan ibaret olan bu sözler. YalandÄ±r, iftiradÄ±r. Hüseyin Gülerce’nin diyeceklerini merakla bekliyorum."