SeÃ§im sonuÃ§landÄ± Hollanda tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istiyor

Hollanda'da seÃ§imleri kazanan BaÅŸbakan Rutte'Ä±n Halk Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi Partisi'nin "TÃ¼rkiye'ye yaklaÅŸÄ±m uzlaÅŸmacÄ± olmalÄ±" Ã¶nerisinden sonra, Hollanda Savunma BakanÄ± da aÃ§Ä±klama yaparak gerilimin azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Hollanda'daki parlamento seçimlerinin galibi Özgürlük ve Demokrasi Ä°çin Halk Partisi (VVD), BaÅŸbakan Mark Rutte'ye Türkiye'ye karÅŸÄ± daha uzlaÅŸmacÄ± bir ton kullanÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi.Hollanda Savunma BakanÄ± Jeanine Hennis-Plasschaert, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Lahey'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi.Son günlerde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi devam etmemesi gerektiÄŸini vurgulayan Bakan Hennis-Plasschaert, ancak Rutte'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders'e oylarÄ±nÄ± kaptÄ±rmamak için Türkiye ile gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ±nÄ± ise geri çevirdi.

BÄ°RÄ°NCÄ° PARTÄ° OLDU AMA 8 SANDALYE KAYBETTÄ°

Hollanda'da dün yapÄ±lan seçimlerde Rutte'nin partisi VVD, 150 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderererek birinci parti oldu. Ancak VVD, 2012 yÄ±lÄ±ndaki seçimlere oranla 8 sandalye kaybederek oy oranlarÄ±nda düÅŸüÅŸ yaÅŸadÄ±.

WILDERS'IN HAYALKIRIKLIÄžI

Geert Wilders'in lideri olduÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± PVV partisi ise yükseliÅŸ kaydederek sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± 15'ten 20'ye çÄ±kardÄ±. Ancak seçimden önce yapÄ±lan anketlere bakarak zafer havasÄ±na giren Ä±rkçÄ± lider Wilders hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±.

(Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)