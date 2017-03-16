Bakan BozdaÄŸ TÃ¼rk yargÄ±sÄ± hiÃ§ bir makamdan emir almaz dedi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n, TÃ¼rkiye'de tutuklanan Die Welt Muhabiri Deniz YÃ¼cel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen mektubuna cevap verdi.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Federal Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n, PKK terör örgütü propagandasÄ± yapmaktan tutuklanan Die Welt Muhabiri Deniz Yücel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen mektubuna zehir zemberek bir yanÄ±t verdi. BozdaÄŸ, mektubunda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduÄŸunu, yargÄ± yetkisinin Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hiçbir organ, makam, merci veya kiÅŸi, yargÄ± yetkisinin kullanÄ±lmasÄ±nda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceÄŸini anÄ±msattÄ±. BozdaÄŸ, " Türk YargÄ±sÄ±, anayasamÄ±zda belirtilen bu ilkeler doÄŸrultusunda baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak, hiçbir makam ve merciden emir ve talimat almaksÄ±zÄ±n karar vermektedir"dedi. BozdaÄŸ, mektubunda özetle ÅŸunlarÄ± kaydetti:

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

"Hukuk devletinde kimseye ayrÄ±calÄ±k tanÄ±namaz ve suç iÅŸleyen gazeteciler, hâkimler ve avukatlar dâhil hiç kimse yargÄ±dan baÄŸÄ±ÅŸÄ±k deÄŸildir. Bu kapsamda, son mektubunuzda belirttiÄŸiniz Deniz Yücel, iddia ettiÄŸiniz gibi gazetecilik faaliyetinden dolayÄ± deÄŸil, terör örgütü propagandasÄ± yapmak ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek suçlarÄ±ndan dolayÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiddet kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terör propagandasÄ± ve nefret suçlarÄ±na tahammül gösterebilecek bir hukuk devleti modelinin dünyada var olabileceÄŸi inancÄ±nda deÄŸilim. AdÄ± geçen ÅŸahsÄ±n orantÄ±sÄ±z muameleye tabi tutulduÄŸu iddialarÄ±nÄ±zÄ±n hangi somut bilgilere dayandÄ±ÄŸÄ± ve bu bilgileri nereden edindiÄŸiniz anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KaldÄ± ki, yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamÄ± hukuk devleti gereklerine uygundur." dedi.