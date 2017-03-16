SeÃ§imin galibi olan BaÅŸbakan Mark Rutte Hollanda popÃ¼lizmin yanlÄ±ÅŸ tÃ¼rÃ¼ne 'dur' dedi

Hollanda'da seÃ§imleri kazanan BaÅŸbakan Mark Rutte aÃ§Ä±klamada bulundu.

BaÅŸbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin parlamentodaki 150 sandalyenin 31'ini almasÄ± bekleniyor. Mark Rutte, "Görünen o ki VVD üst üste üçüncü defa Hollanda'da birinci parti olmayÄ± baÅŸardÄ±" diye konuÅŸtu. Lahey'de seçmenlerine seslenen Rutte, "Brexit ve ABD baÅŸkanlÄ±k seçiminin ardÄ±ndan bu gece Hollanda popülizmin yanlÄ±ÅŸ türüne dur dedi" ifadelerini kullandÄ±.

WILDERS BEKLENEN OYU ALAMADI

Wilders'Ä±n baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi PVV 2012 yÄ±lÄ±nda 14 sandalye kazanÄ±rken, sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketi sonuçlarÄ±na göre sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± 19'a çÄ±kardÄ±. Wilders böylece beklenen oy patlamasÄ±nÄ± yapamamÄ±ÅŸ oldu. Wilders Tweet'inde "KoltuklarÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±k! Bu ilk zafer! Rutte ile henüz iÅŸim bitmedi!" ifadelerini kullandÄ±.