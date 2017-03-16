Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/03/2017 11:42

SeÃ§imin galibi olan BaÅŸbakan Mark Rutte Hollanda popÃ¼lizmin yanlÄ±ÅŸ tÃ¼rÃ¼ne 'dur' dedi


Hollanda'da seÃ§imleri kazanan BaÅŸbakan Mark Rutte aÃ§Ä±klamada bulundu.

BaÅŸbakan Mark Rutte'nin partisi VVD'nin parlamentodaki 150 sandalyenin 31'ini almasÄ± bekleniyor. Mark Rutte, "Görünen o ki VVD üst üste üçüncü defa Hollanda'da birinci parti olmayÄ± baÅŸardÄ±" diye konuÅŸtu. Lahey'de seçmenlerine seslenen Rutte, "Brexit ve ABD baÅŸkanlÄ±k seçiminin ardÄ±ndan bu gece Hollanda popülizmin yanlÄ±ÅŸ türüne dur dedi" ifadelerini kullandÄ±.

WILDERS BEKLENEN OYU ALAMADI

Wilders'Ä±n baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi PVV 2012 yÄ±lÄ±nda 14 sandalye kazanÄ±rken, sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketi sonuçlarÄ±na göre sandalye sayÄ±sÄ±nÄ± 19'a çÄ±kardÄ±. Wilders böylece beklenen oy patlamasÄ±nÄ± yapamamÄ±ÅŸ oldu. Wilders Tweet'inde "KoltuklarÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±k! Bu ilk zafer! Rutte ile henüz iÅŸim bitmedi!" ifadelerini kullandÄ±.

 

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CHP'li vekil Deniz Baykal aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼ BoÅŸ laflar bunlar

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bir televizyon programÄ±na katÄ±ldÄ±. 367 kriziyle ilgili bir soruya kÄ±zan Baykal, "Yapay, bunlar Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ, hiÃ§bir geÃ§erliliÄŸi olmayan boÅŸ laflar. BunlarÄ± koy bir kenara." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


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Hollanda'da seÃ§imleri kazanan BaÅŸbakan Rutte'Ä±n Halk Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi Partisi'nin "TÃ¼rkiye'ye yaklaÅŸÄ±m uzlaÅŸmacÄ± olmalÄ±" Ã¶nerisinden sonra, Hollanda Savunma BakanÄ± da aÃ§Ä±klama yaparak gerilimin azaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.


Bakan BozdaÄŸ TÃ¼rk yargÄ±sÄ± hiÃ§ bir makamdan emir almaz dedi

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